Video | Registran desbordes en Correo Argentino por falta de personal: así están las oficinas en Neuquén

Pilas de paquetería sin distribuir son el paisaje repetido por estas horas en las oficinas del Correo Argentino en Neuquén, donde un video difundido por trabajadores del lugar muestra la desbordante situación, vinculada, según el gremio, a la falta de personal por los retiros voluntarios.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el titular del Sindicato de Trabajadores del Correo (SITRACO), Rafael Tropa, aseguró que este panorama se repite también en las dependencias de Cinco Saltos, Senillosa y Añelo, con hasta «dos o tres cuadras de filas» de personas esperando para retirar su correo.

Dijo que la escasez de personal se está traduciendo en impaciencia en la gente, aunque lo consideró como «entendible» por la cantidad de tiempo que se tiene que esperar para el recibir servicio.

En imágenes compartidas por el periodista Edgardo Pino, se puede ver importantes montículos con paquetes pendientes para distribuir, en uno de los galpones que la empresa tiene en la capital provincial.

«Nos quedamos sin personal con el tema del retiro voluntario, en algunos lugares el trabajo que lo hacían cinco personas hoy quieren que lo haga uno«, reflejó Tropa, que reconoció que «mucha gente» eligió retirarse porque se ofrecían montos «que le venían bien».

La problemática, explicó, se tradujo en un «agotamiento» de los empleados que todavía cumplen funciones en la firma. Incluso comentó que hubo pedidos para que personal jerárquico salga a realizar la distribución.

«Es una explotación sin sentido» analizó, porque «muchas veces no se cuenta con lo esencial para poder dar el servicio y que el usuario no se queje tanto con el empleado del correo, que no tiene la culpa de esto«.

Desbordes en el Correo Argentino en Neuquén: reuniones para encontrar soluciones

En busca de una resolución al conflicto, los referentes del sindicato mantuvieron una reunión hoy con la vicegobernadora Gloria Ruiz, el diputado provincial Gabriel Alámo y su par, Patricia Fernández, ambos por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Durante el encuentro, que se realizó en la Legislatura, Tropa explicó que se expuso la necesidad de «reponer gente» en las oficinas del correo, hoy al bode del colapso por la acumulación de los envíos.

Señaló que este tipo de entrevistas «son buenas» para poder revertir la actualidad de la empresa, al menos en sus dependencias en la región, y adelantó que también se llevan adelante gestiones con el diputado nacional Osvaldo Llancafilo, para conseguir alguna intervención del Gobierno nacional.