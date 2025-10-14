Vuelos afectados por una nueva medida de fuerza de los pilotos: qué día y en qué horarios

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó una nueva medida de fuerza que afectará los vuelos de Aerolíneas Argentinas. «𝗦𝗶𝗻 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝘀𝗮𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲», difundieron desde el gremio. Recalcaron que responde al fracaso de las negociaciones salariales y al rechazo a la política de «Cielos Abiertos» del Gobierno.

Como resultado de la asamblea realizada el día jueves en Aeroparque, fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva… pic.twitter.com/fSFqyQxGbk — APLA (@aplapilotos) October 14, 2025

El sindicato justificó la decisión señalando que la aerolínea «mantuvo una postura intransigente», sin dar respuesta a los reclamos que vienen sosteniendo desde APLA «en materia salarial, dotación y condiciones convencionales».

La protesta se realizará en el Aeroparque Jorge Newbery el viernes 24 de octubre, entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana. Afectará los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Pilotos ratifican asamblea por reclamos salariales: el impacto en los vuelos de Aerolíneas Argentinas

La ratificación de las asambleas ocurre en un escenario de tensión creciente entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno, impulsado por reformas que buscan liberalizar el mercado aéreo. Los pilotos denuncian reiterados y sistemáticos incumplimientos del convenio colectivo de trabajo y alertan que el proceso de desregulación del sector es una amenaza directa para sus condiciones laborales.

Esta será la segunda jornada de asambleas en lo que va del mes, luego de que una medida similar realizada el 9 de octubre, en la antesala del fin de semana largo, provocara la demora de 95 vuelos y afectara a unos 12.200 pasajeros. Aunque la protesta del 24 no constituye un paro total, se espera que el impacto sobre los vuelos de Aerolíneas Argentinas sea considerable, generando demoras, reprogramaciones y posibles cancelaciones.

Vuelos afectados: los reclamos de APLA

El sindicato de pilotos ha ratificado una serie de demandas que se enfocan en la protección de sus condiciones laborales y convencionales, además del reclamo salarial. Entre los principales motivos que llevan a la nueva medida de fuerza se encuentran:

Aumento Salarial: La falta de acuerdo en la negociación por una mejora en los haberes.

La falta de acuerdo en la negociación por una mejora en los haberes. Incumplimientos del CCT: Denuncia de reiterados y sistemáticos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo.

Denuncia de reiterados y sistemáticos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo. Rechazo a la Desregulación: Total rechazo a las normativas del Gobierno, como el Decreto 378/2025, que modificó el Código Aeronáutico en aspectos críticos como los límites de horas de vuelo y los descansos de las tripulaciones.

Recomendaciones a pasajeros con vuelos en Aeroparque

La medida de fuerza del viernes 24 de octubre únicamente afectará a los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery. Las autoridades gremiales y la aerolínea han solicitado a los usuarios tomar precauciones para mitigar el impacto de la protesta.

Se recomienda a todos los pasajeros con vuelos programados para la mañana del viernes consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Para gestionar posibles reprogramaciones o cancelaciones, los usuarios deben contactar directamente con los canales de comunicación de Aerolíneas Argentinas.