Avianca despega: más vuelos desde Argentina y nuevas rutas en el horizonte

Avianca ampliará sus vuelos entre Buenos Aires y Bogotá a partir de noviembre, alcanzando 21 frecuencias semanales.

El salón de la Feria Internacional de Turismo (FIT) fue el escenario elegido por Avianca para anunciar su nueva etapa de crecimiento en la Argentina. La compañía, una de las más antiguas del mundo y hoy convertida en referente regional, dio a conocer que incrementará sus vuelos desde Buenos Aires a Bogotá a partir de noviembre, pasando de 17 a 21 frecuencias semanales. La medida llega en un contexto de auge de los viajes internacionales y consolida la apuesta colombiana por el mercado argentino.

“El país es estratégico para nosotros. Crecimos un 64% en pasajeros respecto al año pasado, y por eso decidimos sumar más frecuencias”, destacó David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica.

La expansión no se detiene allí. Avianca anunció una inversión global de 800 millones de dólares para 2025, destinada a incorporar seis nuevos aviones, abrir 13 rutas internacionales, renovar su clase ejecutiva y ampliar sus salas VIP. Actualmente, su red conecta más de 80 destinos en 25 países y busca fortalecer los puentes entre América y Europa, con vuelos directos a Madrid, Barcelona, París y Londres.

Avianca ampliará sus vuelos entre Buenos Aires y Bogotá a partir de noviembre, alcanzando 21 frecuencias semanales.

En la Argentina, el crecimiento es sostenido. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aerolínea transportó más de 421.000 pasajeros entre enero y agosto de 2025, lo que representa casi el doble que el año anterior. Este desempeño la ubicó quinta en el mercado internacional regional, detrás de Latam, Aerolíneas Argentinas, Gol y JetSmart.

Pero la gran novedad del año fue la ruta directa Córdoba-Bogotá, inaugurada a mitad de año y recibida con entusiasmo por los viajeros del interior. Es la única conexión sin escalas entre ambas ciudades, lo que permite acceder de manera ágil a los destinos del Caribe, Estados Unidos y Europa vía Colombia. “Fue nuestra primera apuesta fuera de Buenos Aires y la receptividad fue excelente. Los pasajeros argentinos usan esta ruta para continuar a playas del Caribe, pero también hacia Europa”, señaló Alemán.

La aerolínea ya solicitó autorización para incorporar nuevos vuelos desde Mendoza y Rosario, lo que reforzaría su presencia en el interior y diversificaría la oferta internacional. “Argentina siempre es un mercado que observamos de cerca”, anticipó el ejecutivo.

Con más de 140 opciones de conexión desde su hub en Medellín, Avianca se consolida como una de las aerolíneas con mayor capilaridad del continente. Desde allí, ofrece vuelos hacia destinos emblemáticos de América y Europa, y continúa afianzando su compromiso con el turismo argentino.