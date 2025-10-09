Cómo afecta el paro de pilotos a los vuelos de Neuquén y Río Negro previo al fin de semana largo

Este jueves la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva a cabo medidas fuerza previo al fin de semana largo. Desde el sindicato reclaman por paritarias a Aerolíneas Argentinas y denuncian un retraso salarial. Cómo afecta a los vuelos en Neuquén y Río Negro.

«Se realizarán asambleas programadas en Aeroparque para el 9 de octubre de 16:00 a 20:00«, anticiparon el lunes desde el gremio y añadieron: «Se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones«.

Desde APLA informaron que las medidas de fuerza se deben ante «reiterados y sistemáticos incumplimientos» del convenio de trabajo y además sumaron «el proceso desregulatorio» del Gobierno que «impacta directo» en su trabajo. Por último, responsabilizaron a la empresa por los inconvenientes.

Mientras tanto, desde la compañía lamentaron las medidas de fuerza: «Se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

Por otra parte, sostuvieron que este «proceso virtuoso» que «otorga sustentabilidad a la empresa» requiere el acompañamiento de los gremios y no de «medidas que atentan contra su desarrollo».

Aerolíneas Argentinas trascendieron que por las medidas de APLA este jueves iba a haber demoras en 95 vuelos y esto afectaría alrededor de 12 mil pasajeros.

Cómo afectó las medidas de fuerza de APLA a los vuelos en Neuquén y Río Negro

Según precisaron desde Aerolíneas Argentinas, el vuelo que partía esta tarde a las 16:55 desde Aeroparque con destino a Neuquén sufrió demoras.

Por otra parte, los vuelos que salían desde el Aeropuerto Juan Domingo Perón hacia Ezeiza a las 19:35 y hacia Aeroparque a las 23:15 también fueron reprogramados.

Del lado rionegrino, Aerolíneas Argentinas no reportó inconvenientes con los viajes programados desde y hacia el aeropuerto de San Carlos de Bariloche.