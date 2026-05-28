Weretilneck advirtió a la Unter que si va al paro no pagará el aumento

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo este miércoles en la conferencia del reconocido urbanista Carlos Moreno. (foto Alfredo Leiva)

El gobernador Alberto Weretilnek advirtió este miércoles en Bariloche que si el sindicato docente, Unter, resuelve hacer medidas de fuerza, el Gobierno rionegrino no pagará el aumento ofrecido en la propuesta que presentaron en la paritaria última con los representantes de los gremios estatales.

El Congreso de la Unter, que se hizo el jueves pasado en Viedma, rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo rionegrino, pero no convocó al paro porque le faltó un voto para alcanzar los dos tercios que exige el estatuto del sindicato.

Weretilneck envió ayer desde esta ciudad un mensaje claro a la Unter: “Si no hay medidas de fuerza a pesar del rechazo, vamos a pagar el aumento que propusimos. Si hay medidas de fuerza, obviamente que no, porque no tiene ningún sentido otorgar aumentos en medidas de fuerza. Así que depende de qué actitud tome el gremio será una cosa o será otra cosa”, afirmó el gobernador.

Dijo a Diario RÍO NEGRO que “no hay otra propuesta (salarial) porque la propuesta es única e igual para todos los agentes públicos”.

“No podemos diferenciar entre un sector de la administración pública por sobre otro. Por lo tanto, no hay otra propuesta para Unter”, recalcó. Confirmó que “es la misma propuesta que llevaron adelante y que aceptaron el resto de los trabajadores”.

“Así que no tenemos previsto ninguna convocatoria (a paritaria) ni tenemos previsto tampoco modificar la propuesta que hicimos”, afirmó el mandatario.

No es momento de alianzas electorales

Además, opinó que no es el momento de adelantar los tiempos electorales ni hablar de posibles alianzas o acuerdos. “Considero que tomar decisiones hoy o resolver situaciones hoy me parece que es muy aventurado”, evaluó.

Recordó que en dos semanas asumirán las nuevas autoridades de Juntos Somos Rio Negro. “Por lo tanto, este tipo de decisiones y este tipo de estrategias, seguramente las llevará adelante el partido”, sostuvo. Dijo que están enfocados “única y exclusivamente en los aspectos que tienen que ver con la gestión gubernamental”.

“Creo que todavía es muy temprano para todo”, planteó y recordó que vivimos en “un país que tiene una política muy volátil con lo cual no hay algo establecido en el tiempo”.

“Creo que si alguien piensa que la Argentina del año que viene es la Argentina de hoy, me parece que no. Por lo tanto hay mucho para estudiar, para analizar, para evaluar. Cómo síntesis, considero que no es tiempo para tomar este tipo de definiciones”, resumió.

Elecciones en Bariloche

El gobernador dijo que no habló con el intendente de Bariloche Walter Cortes de un posible acuerdo electoral para las elecciones de convencionales municipales, que reformarán la Carta Orgánica Municipal.

“Lo importante en este momento es la gestión”, insistió. “Que tanto la Municipalidad como la Provincia nos enfoquemos en nuestras tareas, nos enfoquemos en nuestras acciones y los tiempos electorales se dan cuando haya una convocatoria a elecciones que todavía no sabemos si va a ser este año o el próximo”, indicó.

“Por lo menos, la mirada nuestra, es de no caer en la tentación de adelantar los tiempos electorales. Las elecciones son el año que viene, este es un año de gestión. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la cuestión electoral sea el año que viene y no se adelante”, aseveró el gobernador.