Weretilneck: “La propuesta (salarial) a los docentes es la misma que para el resto de los empleados públicos»

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, estuvo este miércoles en Bariloche, junto al intendente Walter Cortés, en el balance de la temporada de incendios 2025/2026 que presentó el Splif.

El gobernador Alberto Weretilneck reiteró este miércoles en Bariloche que la recaudación de la Provincia no repunta en medio de la recesión que enfrenta la economía del país. “Al contrario, siguen cayendo”, respondió el mandatario provincial.

Sostuvo que en los tres últimos meses y en lo que va de marzo “la caída de la coparticipación federal se sigue acentuando. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos es cada día más limitada”.

La falta de fondos que adujo el gobernador es una barrera que impide proponer una oferta salarial diferente a la que el Gobierno rionegrino ya puso sobre la mesa en las negociaciones paritarias con los sindicaros estatales.

Diario RÍO NEGRO le recordó que la Unter pide un salario mínimo de dos millones de pesos para el cargo testigo. “La propuesta a los docentes es la misma propuesta que para el resto de los empleados públicos. Sea policía, sea 1844 (empleados públicos), 1904 (profesionales de la Salud). Es la misma propuesta y está en la conducción gremial aceptarla o no”, sostuvo Weretilneck.

Una oferta ya rechazada por la Unter

El sindicato docente ya rechazó días atrás la oferta salarial oficial y respondió con la convocatoria a paro, que se dejaría sin efecto si el Gobierno convocaba a una nueva mesa paritaria.

El Ejecutivo provincial levantó el guante y convocó a una nueva mesa paritaria que se hizo el viernes, en Viedma.

Sin embargo, los representantes del Gobierno provincial ratificaron la misma oferta salarial formulada al resto de los gremios estatales. Por eso, la Unter convocó a un nuevo Congreso que se desarrolla este miércoles en Roca.

La Unter pidió en la primera paritaria de febrero pasado una suba del salario testigo a 2 millones de pesos y que ese incremento “impacte proporcionalmente en todos los cargos del nomenclador considerando que la canasta básica total real alcanza dicho monto en Viedma y de 2.800.000 pesos en Bariloche”.

La oferta del Gobierno

El Gobierno propone “una oferta automática bimestral al sueldo bruto -sobre todo concepto- según promedio del IPC de Viedma-Nación de manera tal que se actualizará en febrero con la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026 y en abril con el IPC de febrero y marzo de 2020”.

También, proponen “una suma fija no remunerativa de 250.000 pesos por única vez por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025”. Y un aumento del 100% del ítem de ayuda escolar (hijo 80.000 pesos e hijo con discapacidad 160.000 pesos) a pagar con haberes de febrero.

El Gobierno espera una señal del Congreso de la Unter para depositar la primera cuota de 125.000 pesos de la compensación de 250.000 pesos esta semana y en los haberes de marzo se aplicará el aumento del 5,29%.