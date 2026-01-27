Weretilneck y Aguiar fijaron plazos y pautas para las próximas paritarias

Ayer no hubo fotos, pero volvieron a reunirse en Energía, en Cipolletti. Foto Archivo

La negociación salarial del gobierno provincial y los gremios estatales seguirá el próximo jueves 5 de febrero, con lineamientos determinados, según lo evaluado este lunes en Cipolletti entre el gobernador Alberto Weretilneck y el mandamás de ATE Nación, el rionegrino Rodolfo Aguiar.

Hace unos días, ambos se habían reunido, también en la sede de Energía, aunque quedaron puntos del proceso salarial para precisar y, por eso, las paritarias de la semana pasada no tuvieron definiciones gubernamentales, salvo la oferta de actualizar salarios por el índice de inflación.

Este nuevo encuentro permitió profundizar en ese esquema y, también, en la compensación salarial por el último trimestre del 2025.

Los haberes de enero se están liquidando; entonces, esa “reparación” -como lo define ATE- se abonará por planilla complementaria.

Entre las coincidencias logradas, ambos habrían acordado celeridad en las negociaciones, fijando el nuevo encuentro para el 5 de febrero.

El 22 de enero, el gobierno y los gremios estatales abrieron las negociaciones del 2026. Se ofreció actualizar salarios por inflación, sin mayores datos.

La charla se habría extendido también a puntos salariales conexos, como los montos del concepto de “ayuda escolar” (que se abonan con los salarios de febrero) y de la Indumentaria (que los plazos se negocian).

Las fuentes gremiales se mostraron reacias a las confirmaciones resultantes y, en cambio, insistieron en justificaciones de que la reunión de Aguiar con Weretilneck respondía a la cuestión provincial y que habían existido contrapuntos con la reforma laboral promovida por el gobierno nacional. Ocurre que este encuentro de acercamiento tiene un contrasentido si se evalúa exclusivamente en “modo” nacional, pues el dirigente sindical es un fuerte y militante opositor a la iniciativa del presidente Javier Milei, mientras que el gobernador resaltó la “importancia de que el proyecto de Modernización laboral avance en el Congreso”.

Desde el Gobierno, también, hubo reparos en adelantar precisiones y aludieron que el ofrecimiento se volcaría en las paritarias del 5.

La participación sindical en la nueva ronda de negociación no está demasiado clara, a partir de las novedades planteadas por Unter y por UPCN. Se abren interrogantes sobre sus actuaciones. El gremio docente convocó para este jueves a su Congreso a San Antonio para confirmar el rechazo adelantado en su negociación con Educación, y UPCN abrió un proceso de nulidad de la constitución del Consejo de la Función Pública.

El 22 de enero, el gobierno rionegrino abrió el debate por la pauta 2026, con una oferta general: “una actualización para el primer trimestre del año” con el índice Precios al Consumidor (IPC) de Viedma. Esta base generó enseguida un cuestionamiento de ATE porque ese relevamiento, en los últimos meses, arrojó referencias inflacionarias inferiores a los registros nacionales.

En la paritaria docente, Unter pareció ya cerrar este proceso porque rechazó la oferta y también el cuarto intermedio.

Unter planteó que la propuesta “no puede ser evaluada” y se convocó inmediatamente al Congreso del sindicato para este jueves 29 a San Antonio para “definir los pasos a seguir.

Por su parte, UPCN se retiró de la paritaria de la Función Pública, planteando que esperaría los detalles del ofrecimiento para saber su impacto.

Posteriormente, el conducción del sindicato planteó la nulidad del acta por “la falta de la formal constitución del Consejo de la Función Pública”.

Ese planteo tuvo respuesta de la secretaria Tania Lastra pero, este lunes, UPCN insistió en la nulidad, anticipando eventuales acciones administrativas y judiciales.