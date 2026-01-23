Diego Santilli recibió a Alberto Weretilneck en la Casa Rosada y sumó un nuevo apoyo para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este viernes al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, como parte de los encuentros que viene llevando adelante con mandatarios provinciales para conseguir apoyos para la reforma laboral.

Diego Santilli recibió a Alberto Weretilneck en la Casa Rosada

Alberto Weretilneck coincidió con el Gobierno en la “importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso, como parte de la agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”.

La reunión se llevó adelante en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informaron fuentes oficiales.

Los funcionarios y el gobernador coincidieron en que el proyecto de reforma laboral “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

En ese sentido, subrayaron que el texto permite que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que “contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo”.

También dialogaron sobre la agenda compartida entre el Gobierno nacional y la provincia, informó la Jefatura de Gabinete.

Antes, Weretilneck había mantenido un encuentro con el presidente de YPF, Horacio Marín, para la firma del acta acuerdo que establece el “marco regulatorio y de cooperación institucional para impulsar el desarrollo del proyecto ‘Argentina LNG”, gas natural licuado.

Para Marín es un “paso clave que permite avanzar en una iniciativa estratégica que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, además de generar empleo de calidad y promover inversiones de largo plazo en toda la cadena de valor del GNL”.

El acuerdo brinda “estabilidad y previsibilidad para atraer inversiones, de manera complementaria al RIGI, promover la creación de empleo de calidad y fortalecer el desarrollo de la cadena de valor del GNL”, destacó Marín.

Y señaló que incluye además un programa de formación técnico-profesional organizado por la provincia, las empresas del proyecto, la Fundación YPF y diversas instituciones educativas para “potenciar las capacidades locales”.

A ese acuerdo sumó su beneplácito el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. “Los felicito por ese gran paso. Río Negro y Neuquén tenemos un destino en común y una forma de crecimiento donde el desarrollo de una potencia a la otra”, expresó desde sus redes sociales.

Y consideró que “poder exportar GNL nos brinda un horizonte de progreso a toda la región, que impactará positivamente en la economía nacional. Este es un gran logro para toda la Norpatagonia”, destacó.

Tras la reunión de este viernes en Casa Rosada, Santilli logró sumar el respaldo de siete gobernadores para el tratamiento de la reforma laboral en las sesiones extraordinarias de febrero: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además de los mencionados Weretilneck y Figueroa.

NA