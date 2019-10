Gutiérrez aseguró que "se acabó la grieta"

“Es necesario que prioricemos la unidad en la diversidad para que no haya más grieta, hay que darle vuelta la página a la grieta, se acabó la grieta", fue el mensaje principal que dio el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en referencia a las elecciones generales de este domingo. "No hay posibilidad de decir: yo quiero distinguir la grieta de las diferentes opiniones, porque la diversidad de opiniones no nos pueden llevar a la confrontación”, agregó.

El gobernador llegó pasado el mediodía a la Escuela N°2 para emitir su voto y, al hablar con la prensa, hizo referencia a la necesidad de diálogo: “mañana, pasado, los días que habrán de venir requieren y exigen de amplios conceptos. Requieren de que honremos la voluntad popular respetando el veredicto de las urnas, pero codo a codo para que con la camiseta celeste y blanca dialoguemos y en el tránsito de la variable diálogo con el tiempo lleguemos a acuerdos que nos permitan sacar adelante el país”.

En compañía de su esposa, agradeció la participación y visibilización que está llevando a cabo el proceso electoral en la provincia y el país. Indicó que el proceso electoral se lleva a cabo con normalidad, alegría y amplia participación ciudadana.

Indicó que en la provincia, a las 12, había participado el 37% del padrón electoral, mientras que a la misma hora en el país la participación rondaba el 26% de votos emitidos. También señaló que no hubo inconvenientes en ninguna mesa en la provincia de Neuquén.

El gobernador apuntó a la unidad de los sectores para que haya inversión pública y privada y así generar crecimiento y desarrollo. Remarcó que para que haya inversión pública y privada tiene que haber previsibilidad, seguridad, certeza jurídica y económica.

“Que esas diferencias de opiniones, de trayectorias se concilien en un día como hoy que es la democracia. Para esto tenemos que llevar adelante la elaboración de planes y pongamos todos el hombro y el esfuerzo constante, persistente, sin claudicaciones, sin resignaciones, sabiendo que si hay algún error en el control y la retroalimentación de nuestros planes de acciones diarias, en esas mesas, en esos diálogos también vamos a tener la humildad de decir bueno no es por acá, es por acá juntos” dijo.

Además, remarcó de que para que hayan políticas públicas que se desarrollen en lo colectivo se deben articular los intereses sectoriales. Apeló a los sectores de representación institucional, partidos políticos, dimensiones del sector público del Estado provincial, municipal, nacional, a los poderes judiciales, al Consejo Deliberante, a las cámaras de diputados y senadores, a la dirigencia de las cámaras del sector privado y sector público para que dialoguen con rapidez y tomen medidas en el marco de un plan para llevar adelante con responsabilidad.

“Basta de parches, basta también de pensar que esto se resuelve de la noche a la mañana. Esto requiere y exige de un plan de desarrollo sustentable y sostenible, de un plan que respete y fortaleza las economías regionales” concluyó Gutiérrez.