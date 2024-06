Ley Bases aprobada en el Senado tras 13 horas de debate y tensión en las calles: un resumen de todo lo que pasó

El Senado aprobó en general el paquete fiscal, la madrugada de este jueves. Además, trató el miércoles la Ley Bases. Ambas son iniciativas claves en el gobierno de Javier Milei. La sesión especial, como ya se anticipaba, fue «maratónica». El debate en particular fue duro, con negociaciones que se extendieron hasta última hora. Una parte de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales marcharon al Congreso para expresar su rechazo. Durante las manifestaciones, se reportaron incidentes entre el personal policial y las personas que concentraron en el microcentro porteño. Hubo detenidos y daños materiales, entre ellos, tres autos que fueron incendiados. El Gobierno, mientras continuaba el debate en el recinto, responsabilizó por los disturbios a grupos «terroristas», que, dijo, intentaron perpetrar «un golpe de Estado». La votación, que se anticipaba ajusta, llegó pasadas las 23:10 con un inédito empate 36 a 36 en el resultado general. Tras una segunda vuelta, fue finalmente la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, la que desempató y permitió la aprobación del primer proyecto de ley del presidente Javier Milei.

Ley Bases en el Senado: cómo se llega a la sesión

La previa de la jornada estuvo cargada de tensión por el intempestivo llamado de dos legisladores santacruceños que habían acompañado el dictamen de mayoría, José Carambia y Natalia Gadano, a no dar quórum. Con esas dos ausencias, que se sumaban a las 33 de Unión por la Patria, la sesión entraba en una zona de peligro.

El fantasma terminó de despejarse horas después, cuando el titular de la UCR, Martín Lousteau, confirmó a la prensa acreditada en el Congreso que dará quórum, aunque no tiene definido su voto sobre el texto de la mayoría. Lo dijo tras ser convocado a una reunión de urgencia con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Ley Bases en el Senado: la cuenta por los votos y el rol de Crexell y Silva

En general, La Libertad Avanza contaría con los siete votos propios, siete del PRO, doce de la UCR, tres de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo), tres de Cambio Federal (Juan Carlos Romero, Edith Terenzi y Andrea Cristina), dos del Frente Renovador de la Concordia Misionero (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), la neuquina Crexell y la rionegrina Mónica Silva.

El voto de Silva apareció como un canje de la culminación de la obra de la rotonda de Choele Choel y el de Crexell, como trueque por la embajada argentina ante la Unesco.

Crexell le negó el lunes a RÍO NEGRO RADIO que su apoyo a la Ley Bases fuera moneda de cambio de una embajada y lo atribuyó a una campaña en su contra. Pero ayer se difundió una comunicación interna de la Cancillería en ese sentido y la senadora debió reconocerlo, pero siempre sin afirmar que se tratara de un canje por la ley. Argumentó que su posición fue conversada con el gobernador Rolando Figueroa.

El escenario quedó, en principio, de la siguiente manera: por un lado, 36 senadores de La Libertad Avanza y sus socios; y por otro lado, 36 de Unión por la Patria junto con Lousteau, Carambia y Gadano, quienes no acompañarán el dictamen de mayoría.

Como fuera, la votación de la Ley Bases podría resultar en un empate y en ese caso definiría Villarruel a favor. De todos modos, la vicepresidenta podría estar ausente porque tendrá que asumir la titularidad del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Italia. Dada esa situación, definiría el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Ley Bases en el Senado: interrogantes en torno a Ganancias

A la hora de la votación en particular, uno de los capítulos con menos posibilidades de ver la luz es la reposición del impuesto a las Ganancias. Los senadores patagónicos, entre los que se encuentran Crexell, Carambia y Ganado, no están conformes con la suba del mínimo no imponible que ofreció el Gobierno para los trabajadores de la región (un 22% más) y además advierten que la modificación no pasará el filtro de Diputados.

Tampoco están los votos garantizados para las privatizaciones de empresas públicas. Este martes, trabajadores de la Televisión Pública y Radio Nacional, así como de Aerolíneas Argentinas y el Correo, entregaron a senadores de Unión por la Patria más del 100.000 firmas en rechazo.