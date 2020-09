Gutiérrez planteó desdoblar la política de hidrocarburos según su destino

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, abrió la puerta a un nuevo abanico de normativas que permitan dividir en dos el mercado de los hidrocarburos, pero no pensando en gas y en petróleo, sino por su destino, ya sea para el mercado nacional o bien para el exterior. Y para ello sostuvo que se deben elaborar nuevas políticas que en cada caso atiendan a las necesidades especiales de competitividad y aprovisionamiento nacional.

La propuesta del mandatorio de la provincia que capitaliza a Vaca Muerta fue presentada en una charla virtual que organizó el Club de Petróleo esta semana, denominada “Desafíos y oportunidades en Vaca Muerta post pandemia”.

En el encuentro el gobernador advirtió que “no por tener Vaca Muerta tenemos que pensar que no rendimos examen todos los días, Vaca Muerta tiene que competir con todos los demás recursos del mundo para atraer inversiones y si tenemos condiciones que encarecen el desarrollo estamos perdiendo”.

“Estoy planteando la necesidad de poder asignar, para el gas y el petróleo, los distintos mercado y que los estados promuevan el flujo de inversión para esos destinos, de forma que todos estemos seguros que va a haber producción para garantizar el mercado interno y la soberanía”, indicó Gutiérrez.

Y agregó que “podemos diagramar planes de inversión incremental para el mercado doméstico del gas, regional e internacional sin que haya fricciones y confrontaciones al momento de planificar el desarrollo. Y trabajar de la misma manera con el petróleo”.

En ese sentido detalló que “si direccionamos en función de los mercados creo que va a quedar para todos claro que aquellos dólares que vienen para producir para senda exportadora tienen que tener libre disponibilidad. Porque no son dólares que estén en el país, pero si hay cierta restricción son dólares que van a dejar de venir”.

A su vez, el gobernador indicó que “la historia no ha demostrado que no hemos sido capaces de poder sostener los precios de los combustibles en el mercado interno de las variables internacionales, y por eso hay que blindar el marco normativo comparable con el plano internacional de los tropezones políticos que tiene el país, porque no puede ser que cada vez que tenemos un tropezón la variable de ajuste es el motor generador de divisas”.

Para este blindaje, Gutiérrez planteó que es oportuno generar un “un fondo que permita amortiguar los vaivenes sobre los precios domésticos”. Y aseguró que su desarrollo “es una tarea que tenemos pendiente porque la variable de ajuste no puede seguir siendo el precio en boca de pozo”.

El gobernador aclaró que “no estoy planteando que las inversiones del sector tengan privilegios, sino que se apliquen reglas de juego claras, las mismas con las cuales se desenvuelve esta actividad en el mundo entero, porque si tenemos normativas locales que encarecen los costos, entonces las inversiones que necesitamos se van a ir a otro recurso de los muchos con los que compite Vaca Muerta.