Haaland posó con la camiseta de Boca e hizo delirar a los hinchas

La relevancia de Boca en el mundo queda demostrada cada vez que alguna figura manifiesta su apego por el club. Un cariño a la distancia que logró que Daniele De Rossi venga a retirarse al Xeneize y Lucas Torreira declare su interés en vestir la camiseta a pesar de estar en el fútbol grande de Europa.

El nuevo embajador es Erling Haaland. El goleador noruego publicó una foto en sus redes sociales con la casaca alternativa amarilla y los hinchas enloquecieron.

Lo del delantero va más allá de una cuestión estética ya que esta semana se conoció que es simpatizante del club. Así lo relató Leonardo Balerdi, exBoca que lo tuvo de compañero en Borussia Dortmund.

Sunny Friday with my little friend!😎 pic.twitter.com/Z61JR4gnxu — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 28, 2021

"Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo", relató el defensor

"Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?' así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve", agregó.

Balerdi le comentó la foto a Haaland y el goleador le respondió en español con un "Gracias, hermano" en alusión a la camiseta que le regaló.