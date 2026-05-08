Máximo Kirchner será operado y explicó por qué le pidió a Cristina que no lo acompañe

El diputado nacional Máximo Kirchner confirmó que este viernes será sometido a una cirugía programada y reveló que le pidió especialmente a su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no lo acompañe durante la intervención para evitar “el show” que, según sostuvo, se generaría alrededor de un eventual traslado autorizado por la Justicia.

La información fue difundida a través de un mensaje al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde el dirigente del PJ habló sobre su estado de salud y aprovechó para cuestionar con dureza al Poder Judicial y al Gobierno nacional.

El mensaje de Máximo Kirchner antes de la operación

“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, expresó el diputado en el escrito.

Además, llevó tranquilidad sobre la intervención y hasta incluyó una referencia futbolera: “En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan”.

Por qué Cristina Kirchner no estará presente

En otro tramo del mensaje, Máximo Kirchner explicó que su madre quiso acompañarlo, aunque finalmente fue él quien le pidió que no asistiera.

“Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, señaló.

Luego profundizó sobre los motivos de esa decisión y apuntó contra la situación judicial de la ex mandataria: “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”.

Las críticas al Poder Judicial y al Gobierno

El diputado también cuestionó el régimen de prisión domiciliaria que cumple la ex presidenta y denunció un trato desigual respecto de otros condenados.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, manifestó.

Además, sostuvo que Cristina Kirchner “no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”.

En el cierre del texto, Máximo Kirchner vinculó la situación política y judicial con el contexto económico y social del país: “Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta”.

“Abrazo. Nos estamos viendo… PD: Después de tantas operaciones de prensa…”, concluyó el dirigente político en su mensaje previo a la operación.