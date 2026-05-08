La Justicia avanzó contra Demian Reidel: lo imputaron por usar tarjetas de Nucleoeléctrica para gastos personales

El escándalo por consumos en Nucleoeléctrica suma un nuevo capítulo y puso en jaque al expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, quien finalmente fue imputado por la Justicia.

Reidel estaba siendo investigado tras ser acusado que dentro del periodo en el cual fue titular, se usaron tarjetas de crédito corporativas para gastos de índole particular.

Escándalo por consumos en Nucleoeléctrica

La investigación fue impulsada por el fiscal federal, Ramiro González, quien en el requerimiento de instrucción, solicitó determinar si existieron «irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026″.

El dictamen fue difundido por el sitio Infobae y en el se remarca que la presentación también alcanza a «los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal, y los titulares y/o usuarios de la tarjeta corporativa cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina SA«.

Cabe mencionar que la denuncia se presentó tras el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”. El mismo se elaboró en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.

El reporte incluía consumos realizados de cuyo análisis surgirían gastos que ajenos «al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa».

El fiscal en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas destacó a su vez que «el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto». Desde ahora, todo esto es materia de investigación.

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano en su denuncia sostuvo que aún si las erogaciones hubiesen sido realizadas en viajes oficiales, «los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos«.

Al mismo tiempo reveló que entre los gastos detectados, se hallaron:

45 compras en free shops, por un total de 5.957 dólares y 1.1 millones de pesos

13 pagos a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares

Transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones, indumentaria, distribuidos en diferentes países

Adelantos en efectivo por $56.000.000

Gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

Escándalo por consumos en Nucleoeléctrica: posibles delitos y pruebas

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal González, como primeras medidas de prueba, pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa, y también requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo «fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo».

También se solicitó que se informe «la cantidad de plásticos asociados a dicha cuenta, individualizando respecto de cada operación el plástico utilizado y su titular y/o usuario autorizado».

Con información de Infobae