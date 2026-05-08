Cierran Pino Hachado por presencia de nieve y hielo: trabajan para despejar el camino

Vialidad Nacional informó el cierre preventivo del paso internacional Pino Hachado. El organismo indicó que la decisión se tomó debido a los riesgos que podrían correr los conductores al transitar por la zona este viernes.

Se espera un nuevo reporte que informe cómo continuará la jornada.

Cierre preventivo de Pino Hachado: el comunicado

De acuerdo con el último reporte emitido este viernes a las 7.50, el paso permanecerá cerrado durante las primeras horas de este viernes.

Vialidad Nacional detalló que el camino se encuentra intransitable debido a las condiciones climáticas adversas que incluyen presencia de hielo y nieve sobre la calzada. También remarcó que está nevando y se reportó «viento blanco», lo que afectaría la visibilidad de los conductores.

Asimismo se adviertió sobre la presencia de animales sueltos en la zona y el riesgo de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Las autoridades actualizarán el estado de situación en un nuevo reporte previsto para las 10:00 hs.