Cierran Pino Hachado por presencia de nieve y hielo: trabajan para despejar el camino
El cruce fronterizo a Chile amaneció con complicaciones. Vialidad Nacional informó que se espera un nuevo reporte para evaluar cómo continuará la jornada.
Vialidad Nacional informó el cierre preventivo del paso internacional Pino Hachado. El organismo indicó que la decisión se tomó debido a los riesgos que podrían correr los conductores al transitar por la zona este viernes.
Se espera un nuevo reporte que informe cómo continuará la jornada.
Cierre preventivo de Pino Hachado: el comunicado
De acuerdo con el último reporte emitido este viernes a las 7.50, el paso permanecerá cerrado durante las primeras horas de este viernes.
Vialidad Nacional detalló que el camino se encuentra intransitable debido a las condiciones climáticas adversas que incluyen presencia de hielo y nieve sobre la calzada. También remarcó que está nevando y se reportó «viento blanco», lo que afectaría la visibilidad de los conductores.
Asimismo se adviertió sobre la presencia de animales sueltos en la zona y el riesgo de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.
Las autoridades actualizarán el estado de situación en un nuevo reporte previsto para las 10:00 hs.
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