Mirtha Legrand será distinguida por la Corona española con un histórico reconocimiento

Mientras se recupera del cuadro de bronquitis que la obligó a ausentarse temporalmente de La Noche de Mirtha (eltrece), Mirtha Legrand recibió una noticia que vuelve a confirmar su lugar como una de las grandes figuras de la cultura argentina: la Corona española la distinguirá con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica.

La emblemática conductora será reconocida con una de las condecoraciones más prestigiosas que entrega España a ciudadanos extranjeros por sus aportes culturales y por fortalecer los vínculos entre el país europeo e Iberoamérica.

Según informó La Nación y medios españoles como El Mundo, la distinción fue impulsada por el Gobierno de España y cuenta con el aval del rey Felipe VI.

El reconocimiento internacional que recibirá Mirtha Legrand

La conductora de 99 años mantuvo recientemente una conversación con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, quien le habría confirmado personalmente el otorgamiento de la distinción.

En un principio, la ceremonia iba a realizarse en abril en el Palacio Salas Dodero, en Barrio Norte, pero debió postergarse por cuestiones de agenda y tendría lugar en las próximas semanas.

La Orden de Isabel la Católica fue creada en 1815 por el rey Fernando VII y es una de las máximas condecoraciones civiles de España. Su objetivo es reconocer conductas extraordinarias de carácter civil, especialmente aquellas que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones internacionales y culturales con otros países.

En el caso de Mirtha Legrand, el reconocimiento pone en valor su extensa trayectoria en los medios, su aporte a la cultura popular argentina y su histórica proyección en el mundo hispano.

Qué significa la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica

La distinción que recibirá “La Chiqui” corresponde al grado de Cruz de Oficial, una insignia de gran valor simbólico que se caracteriza por su diseño esmaltado en blanco y oro, rodeado de laureles y con la inscripción histórica “Plus Ultra”.

A lo largo de los años, esta condecoración fue entregada a importantes figuras de la política, la cultura y el espectáculo. Entre las argentinas distinguidas aparecen Eva Perón, Isabel Martínez de Perón, Juliana Awada y la legendaria actriz Lola Membrives.

Un nuevo reconocimiento internacional para la diva

Este homenaje internacional llega apenas unos años después de otro momento histórico en la carrera de Mirtha Legrand: en 2022 fue distinguida por Francia con la Legión de Honor, una de las máximas condecoraciones de ese país.

Aquella ceremonia también tuvo una fuerte carga emotiva por el recuerdo de su esposo, el director francés Daniel Tinayre, figura clave en la historia del cine argentino.

Con esta nueva distinción de la Corona española, Mirtha vuelve a consolidar un legado único que atraviesa generaciones y fronteras.