Habilitan los senderos del parque Nahuel Huapi

Con el cese del alerta por fuertes vientos, el parque nacional Nahuel Huapi volvió a habilitar los senderos de manera parcial, como parte del plan de reapertura en el contexto de la pandemia del coronavirus.

El organismo recordó que es obligatorio hacer el registro de montaña único para todas las sendas en la web oficial www.nahuelhuapi.gov.ar y que todas las actividades son solo diurnas, no está permitido el pernocte en ningún lugar como tampoco hacer fuego. El uso de barbijo es obligatorio.

El estado de cada sendero:

La zona del valle del Chalhuaco está habilitada. El horario de apertura de la tranquera es a las 9 y se cierra a las 21. Se puede ingresar con vehículo desde la tranquera hasta la zona señalizada por los guardaparques. Desde esa zona hasta el refugio Neumeyer se puede continuar a pie.

Refugio Neumeyer: habilitado sólo para algún servicio de gastronomía y take away.

Senderos: Sólo para personas con experiencia en montaña y equipo adecuado. Se sugiere contratar el servicio de guía y prestadores para realizar las sendas: cerro Chalhuaco, laguna Verde- mirador y Valle de los Perdidos, todos con gran acumulación de nieve, esquí de travesía y raqueta.

Zona Gutiérrez, Frey y Jakob: habilitado.

Hasta el refugio Piedritas desde la Seccional Gutiérrez o desde base Cerro Catedral (parte del sendero Frey), se encuentra transitable con extrema precaución, solo para personas con experiencia en montaña y equipo adecuado.

Hasta refugio Frey se encuentra transitable con extrema precaución, sólo para personas con experiencia en montaña y equipo adecuado. Contemplar tiempo para subir y bajar.

Refugio Frey: habilitado sólo servicio de gastronomía y take away. Uso diurno únicamente, no está permitido el pernocte.

Desde la seccional Gutiérrez, a Cascada Los Duendes, mirador Lago Gutiérrez, Playa Muñoz, todas transitables.

Para llegar a refugio Jakob, el sendero desde Tambo de Báez hasta puente Arroyo Casa de Piedra se encuentra transitable con raquetas.

En el área de Tronador, el circuito Cascada Los Alerces, lago Guillelmo y circuito Tronador, permanecen cerrados, al igual que la playa Leones, laguna Llum y campamento Relmu Lafquen en Lago Mascardi.