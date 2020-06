Habilitan nuevamente actividades recreativas en Huergo

El municipio de Huergo volvió a habilitar las salidas recreativas y sumó otras actividades deportivas que podrán realizar los vecinos de la localidad. Desde este viernes rige la autorización para las actividades que se pueden realizar tanto en la planta urbana como en la zona rural.

Desde el 20 de mayo las salidas recreativas, las caminatas y el ciclismo, se encontraban suspendidas por la aparición de varios casos de positivos de covid-19. Si bien aún se contabilizan cuatro casos de personas con coronavirus, la localidad fue incluida dentro de las que pueden ampliar sus actividades.

Por el decreto municipal 6815 el intendente Miguel Martínez rehabilitó las caminatas y ciclismo recreativo, a lo que se suma la posibilidad de realizar running.

“A partir de la evaluación realizada por el Comité de Crisis local y considerando las medidas adoptadas por la provincia en el Decreto N° 399-2020 en cuanto a caminatas recreativas y de esparcimiento, el Poder Ejecutivo Municipal resolvió retomar las salidas recreativas en Ingeniero Huergo”, informaron desde el municipio.

En cuanto al protocolo, el decreto municipal determina que las caminatas se podrán realizar de lunes a sábado entre las 9 y las 19, tanto en la zona urbana como en calles rurales.

“Se deberá mantener un distanciamiento no menor a dos metros entre peatones. Los menores de 12 años podrán salir acompañados de la madre, el padre o tutor, manteniendo el distanciamiento social. No deberá exceder el máximo de dos personas y deben ser convivientes. Durante las salidas de esparcimiento no se podrá utilizar juegos infantiles de las plazas públicas, espacios recreativos, centros deportivos y playones deportivos” detallaron.

Al mismo tiempo indicaron que es obligatorio el uso de barbijos y tapabocas.

En tanto el ciclismo recreativo y deportivo, y el running, también se podrá realizar de lunes a sábado entre las 9 y las 19; aunque en este caso solo se podrá hacer en la zona rural.

Al igual que con las caminatas la distancia mínima entre ciclistas y corredores debe ser de dos metros; en tanto que para este tipo de prácticas se recomienda el uso de barbijos o tapabocas cuando se crucen a menos de dos metros de distancia las personas que realizan la actividad.