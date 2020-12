Habilitan números para denunciar venta de pirotecnia en Cutral Co

En Cutral Co quedaron habilitadas dos líneas telefónicas -una fija y otra de celular- para denunciar la venta clandestina de elementos de pirotecnia. En la ciudad rige la "pirotecnia 0", por lo que aquellas personas que la vendan, o hagan utilización de este tipo de artefactos podrán ser sancionados.

La norma sigue en vigencia en el ejido urbano. Desde la Dirección de Comercio y Bromatología de Cutral Co se volvió a recordar tanto a los comerciantes y como a la comunidad en general que no está permitida la: comercialización, depósito, venta —al público mayorista o minorista— y uso particular.

Esto rige para todo tipo de elemento de pirotecnia. A la vez, se recordó que Cutral Co está adherida a la ley provincial que hace referencia a este tipo de productos.

Por otra parte, la instalación de vendedores ambulantes locales o de otras localidades no se permitirá tampoco. En el caso de que esto ocurra, se aplicarán la respectivas contravenciones.

El municipio cutralquense informó dos teléfonos para hacer las denuncias, en el caso que los vecinos quieran evitar que se venta este tipo de mercaderías: es el 4966038 (fijo) y el celular 2995532521.

En el caso que se encuentren con la mercadería, se hará el decomiso respectivo y se aplicarán las multas correspondientes.