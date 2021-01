Habló “La Petisa”: contó cómo fue el momento en el que se volvió viral

Habló “La Petisa”, la mujer que se volvió viral en los últimos días. Lo hizo en TN. Su hijo fue quien contó la insólita conversación que mantuvo con ella sobre el aborto.

“Él quería llegar a qué hubiera pasado si hubiese sido legal el aborto. Yo le dije: Andá a saber, seguramente sí (hubiese abortado), si era legal el aborto. Como estoy en contra de la iniciativa le dije: Por ahí hubiese abortado, pero no estarían las personas que hoy están, por ejemplo, tres de ustedes y nombré como para nombrar… no porque los hubiese abortado en ese tiempo”, señaló la mujer.

Días atrás en los alrededores del Congreso, el hombre que se manifestaba en contra de la sanción de la ley dio su testimonio y contó la historia desopilante que disparó una cadena de reacciones y memes.

Con camiseta de la Selección, había contado que para “reforzar” sus convicciones llamó a su mamá, “La Petisa”, y ella le confesó que si hubiera sido legal, habría abortado a varios de sus hijos.

En este contexto, la mujer aseguró que la familia vivió el episodio “con naturalidad” y dijo que Natalia, Diego y Esteban tomaron las declaraciones con “buena onda”.

Che, aparecio la petisa en TikTok pic.twitter.com/n0CM4gqNpz — Carolo 💚 (@CaroloVazquez) January 2, 2021

“Ellos entienden, conocen a su hermano, saben que es pastor y cómo se comunica con la gente. Dijimos ‘este Adrián es tremendo’ y nos matamos de risa”, contó.

En el video que se viralizó, Adrián Aquino, un pastor evangélico de 42 años, contó que proviene de una familia que defiende los “valores cristianos".

El pastor aseguró que supieron tomar la viralización de sus declaraciones “con humor”. Sin embargo, reveló que, en un principio, la mujer se enojó: “Cuando fui a la casa y me asomé por la puerta ella me gritó desde adentro: ‘Tomatela de acá, no te quiero ni ver, ¡mirá en el lío que me metiste!’”.

“Estoy sumamente orgullosa de los hijos que tengo: tengo 32 nietos y seis bisnietos. Le doy muchas gracias a Dios de no haberme deshecho de ninguno de ellos", concluyó la mujer.