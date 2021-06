Habrá jornada para entregar certificados de obesidad en Cutral Co

Este miércoles, integrantes del servicio de Nutrición del hospital de Complejidad Media realizarán la valoración nutricional a 200 vecinos y vecinas. Es la primera convocatoria que se realiza para extender el certificado de obesidad que les permita acceder a la vacunación contra el coronavirus. Será desde las 10 hasta las 12 y con entrega de números para evitar la aglomeración de personas.

El lugar elegido para llevar adelante la tarea es el edificio del centro de autoayuda al diabético 14 de Noviembre –frente al hospital- y donde habitualmente se hacían los encuentros y charlas (antes de la pandemia).

La nutricionista Natalí Ormeño explicó que se entregarán 200 números para evitar que las personas esperen todas juntas y de manera simultánea en el mismo espacio. Además, se les pide que respeten el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

“Aquellas personas que tengan el índice de masa corporal superior a 35 se les extenderá el certificado que prescribe la vacuna contra el coronavirus”, explicó. De este modo, las personas no tendrán que ir a un médico para que les brinde la prescripción.

Hay un grupo de personas que de manera habitual acuden a la atención del servicio de Nutrición en el hospital local y que ya cuentan con la prescripción. Aunque hay toda otra franja de la población que por las más diversas razones no lo hacen de manera habitual y es a esas personas que se apunta captar para garantizarles que puedan llegar a las dosis de vacunación contra el coronavirus.

“Desde que se incorporó a la obesidad como uno de los factores de riesgo en el caso del coronavirus, es que se inició la tarea de registrar la valoración nutricional”, describió.

Con la toma de la talla (altura) y peso se obtiene el índice de masa corporal que debe ser mayor de 35. “Si tiene 30 o 31 se lo emitiremos igual porque entendemos que en el corto plazo ampliarán el piso para acceder a la vacunación contra el coronavirus”, aclaró.

Los turnos empezarán a darse a las 10 y hasta las 12 aunque no será la única jornada por lo que estiman que habrá una importante demanda. Se aclaró que es a partir de los 18 años en adelante y no abarca a menores de esa edad. “Entendemos que hay casos que no están abordados como obesidad o sobrepeso y por eso tenemos que hacer la medición”, concluyó Ormeño.