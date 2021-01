Habrá plus de productividad para los gastronómicos en Bariloche

El sindicato gastronómico Uthgra Bariloche alcanzó un acuerdo con los referentes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina(Fehgra) respecto al pago del plus de productividad para 6.500 trabajadores.

La firma entre ambas partes se concretará mañana en la Delegación de Trabajo.

“Uno busca no llegar al conflicto pero acá hay un derecho adquirido. Sabemos que no es una situación normal pero el trabajador ha venido padeciendo mucho tiempo de zozobra y de cobrar un sueldo muy bajo”, sintetizó Nelson Rasini, secretario general de Uthgra Bariloche y, agregó: “No podíamos resignar este adicional”.

El plus de productividad representa el 25% del salario básico de cada trabajador y según el compromiso de Fehgra, lo percibirá tanto aquel que trabaje como el que no.

“Este plus aplica al 95% de los hoteles y restaurantes de Bariloche. Para los trabajadores que no puedan prestar tareas, el monto será el equivalente a la declaración jurada que hagan los empresarios en la Afip”, detalló el dirigente gremial.

Rasini señaló que también “se garantizarán los 60 días como mínimo a los trabajadores temporarios”. “El empresario aportará un promedio de 8.500 pesos por cada trabajador y la ayuda de ATP está establecida en una base de 9.500 pesos. De modo que ese trabajador si no pudiera trabajar, de todos modos, va a llegar a 18.000 pesos durante 5 meses, lo que suma 90.000 pesos”, indicó.

En relación al pedido de aumento del 34% en tres tramos que ya se acordó con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Rasini aseguró que “prácticamente Fehgra accedió a otorgarlo en la paritaria nacional”.

Ante la falta de respuestas, la Uthgra había cortado en dos oportunidades la ruta 40, a la altura del puente Limay, lo que afectó a cientos de turistas que pretendían ingresar a Bariloche. La medida fue levantada cuando se dictó la conciliación obligatoria con la cámara empresarial.