Harán jury de enjuiciamiento a la jueza de El Bolsón

Por grave desarreglo de conductas y mal desempeño en sus funciones, el Consejo de la Magistratura someterá a un jurado de enjuiciamiento a la jueza de El Bolsón, Erika Fontela.

El Consejo ya tiene el requerimiento de enjuiciamiento político que el Procurador Jorge Crespo presentó el 10 de febrero pasado, pero que recién trascendió estos días, a partir de que se constatara de que la magistrada fue notificada de la acusación en su contra, informaron fuentes judiciales.

Cuando se reanuden los plazos procesales el 20 de este mes, Fontela tendrá 10 días para contestar la acusación. Después, desde la Presidencia del Consejo de la Magistratura se procederá a fijar fecha del juicio oral de Fontela, aunque habrá que esperar cómo será la modalidad de las audiencias en virtud de las medidas sanitarias en vigencia por el coronavirus.

La presidenta del STJ de Río Negro, Liliana Piccinini, es la titular de la Magistratura, pero las fuentes adelantaron que no participará en el enjuiciamiento político a Fontela porque intervino en el proceso previo. Anticiparon que el juez del STJ Ricardo Apcarian la reemplazará.

Crespo será el encargado de sostener la acusación contra Fontela, que está suspendida desde mayo del año pasado en el cargo, aunque percibe el 80 por ciento de su remuneración, según lo establece la normativa vigente.

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción, cuya cabecera es Bariloche, designó por mayoría el 13 de marzo de 2015 a Fontela, de 46 años, como la primera jueza a cargo del juzgado multifueros (excepto penal) de El Bolsón. Asumió el 26 de febrero de 2016.

El proceso se originó a raíz de la denuncia por maltrato laboral que una exabogada referencista del juzgado de El Bolsón presentó por mail el 17 de septiembre de 2018 ante la jueza del STJ Adriana Zaratiegui. Meses después, la denunciante renunció.

Piccinini ordenó la instrucción de un sumario administrativo dentro de la órbita de la Auditoría Judicial que depende del STJ para analizar la conducta de la magistrada denunciada y si hubo transgresión a la normativa vigente. Después, se sumaron denuncias de empleados del juzgado y de abogados de El Bolsón.

El 10 de abril de 2019, el Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad instruir sumario y designó al entonces legislador oficialista Leandro Lescano para ese trabajo. Fontela estuvo con licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 12 de abril de 2019 hasta el 15 de mayo de 2019, pero el Consejo de la Magistratura la suspendió.

Lescano concluyó tras la investigación que había elementos suficientes para formular cargos a Fontela por malos tratos propinados a los empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias del juzgado a su cargo durante 2018 y comienzos de 2019 y mencionó informes hechos por profesionales del Poder Judicial. También, incluyó el maltrato a abogados de El Bolsón, en el mismo período.

Por eso, el Consejo de la Magistratura dispuso por unanimidad el 27 de noviembre pasado, cuando se reunió en Bariloche, enviar el sumario al Procurador que presentó la acusación el 10 de febrero pasado. Sin embargo, como el STJ dispuso un receso extraordinario a partir del 17 de marzo pasado por la pandemia, causada por un nuevo coronavirus, el procedimiento quedó congelado. Ahora, con la reanudación de los tiempos procesales, se reactivará.

¿Por qué la acusó el procurador Crespo?

El Procurador Jorge Crespo acusó por dos hechos a la jueza Erika Fontela, en el requerimiento de enjuiciamiento político que presentó ante el Consejo de la Magistratura. Y calificó esos hechos como grave desarreglo de conductas y de mal desempeño en sus funciones.

Consignó que son situaciones que ocurrieron presuntamente desde febrero de 2016 hasta el 12 de abril de 2019, cuando la magistrada solicitó licencia por enfermedad. Fontela no reasumió en su cargo porque la Magistratura la suspendió.

Crespo le atribuyó violencia laboral ejercida contra personal del juzgado de El Bolsón. Y propinar un trato inadecuado a los abogados denunciantes en el juzgado “siendo esto contrario incompatible con la investidura del cargo que ostenta”, según la acusación a la que accedió Río Negro.

“Consideró que ese proceso violento se basó en el desprestigio laboral de sus empleados, en las críticas a su vida privada, en la circulación de rumores, en la sobrecarga de tareas y la intimidación constante”, sostuvo Crespo en la acusación. “Agrava la situación el cargo que detenta Fontela dentro de la estructura del Poder Judicial”, agregó.

Aclaró que en esta etapa de acusación no se juzga el desempeño de la doctora Fontela en el marco de su actuación en las distintas causas llevabas en el juzgado su cargo”.

“Lo que aquí se juzga es la responsabilidad de la enjuiciada ante conductas disonantes que la obligan a rendir cuentas frente a la sociedad por la dignidad del cargo que detenta”, advirtió Crespo.

“Se juzga su desempeño como máxima autoridad al juzgado a su cargo y la manera de interactuar con sus dependientes tanto empleados y funcionarios judiciales”, explicó.

La acusada negó los cargos

La jueza de El Bolsón Erika Fontela negó los hechos que se le atribuyeron en el sumario que se le había iniciado. Así lo expresó en su descargo que presentó el 16 de septiembre de 2019.

Advirtió que la “indeterminación de los hechos imputados y errónea generalización de la imputación” por parte del sumariante, el exlegislador Leandro Lescano.

Sostuvo que la manera en que fueron descritos por el instructor “le impide ejercer su derecho defensa de manera eficaz por no encontrarse mínimamente circunscriptos ni individualizadas las personas contra las que ha realizado ambos hechos reprochables”.

Enfatizó que la ausencia de afectación del servicio de Justicia en su desempeño. Y mencionó que en el sumario no hay “ninguna acusación en concreto relacionado con el justiciable”.

“El juzgado ha tenido distintos empleados y empleadas y, como todo orden de la vida, no todos tienen la misma prestancia y contracción. No todos tiene el mismo carácter y no todos hablan de la misma forma”, sostuvo Fontela.

“Existieron dificultades en la relación y quizás hasta no ha sido mi liderazgo el más propicio con alguno de los empleados y empleadas”, afirmó. “Fui exigente con los empleados y empleadas mi objetivo estaba enfocado y la idea de brindar siempre mejor servicio justicia en el menor plazo posible”, manifestó.