Hasta zapatos tatuados diseña este neuquino junto a su novia-socia

Horacio Caillaud (36) es el diseñador preferido de los rockers y de aquellos que no les da lo mismo calzar cualquier zapato. Hace nueve años atrás, en la previa a un casamiento, no encontraba un calzado que lo hiciera sentir a gusto. Ahí nomás, junto a su novia y socia Luz decidieron crear Terrible Enfant, que a un año de funcionamiento pudieron empezar a vivir en un 100% de los ingresos que le proporcionaba.

Nacido y criado en Neuquén capital, Horacio no se reconoce como emprendedor. Sorpresa: “no me gusta la palabra emprendedor, no me representa… pero si soy bastante de construir. Me gusta pensar proyectos y darles forma y vida”, afirma. Empezó Derecho y Música y ahora está por terminar la licenciatura en Dirección de Negocios. Tuvo una banda de rock. Cuento todo esto porque verán como todos estos intereses convergen en unos zapatos increíbles.

Cómo nació este germen design. La cuestión de los zapatos debió estar en él mucho antes de esa noche que salía al casamiento de una pareja amiga. Con estas inquietudes empezó la entrevista.

Horacio y Luz, en el local-showroom que tienen en Buenos Aires.

Fotos de esta entrevista: @nachomiyashiro

P - Empecemos por el principio. ¿Dónde estudiaste?

R - Hice la primaria en la escuela nº 2 de Neuquén y la secundaria en el colegio Jean Piaget. Egresé en el 2000 y me vine a vivir a Buenos Aires donde pasé por las carreras de Derecho y Música y finalmente me anoté en Licenciatura en Dirección de Negocios en la UCES donde estoy próximo a recibirme .

Desde el a 2005 hasta el 2015 en paralelo a la facultad tuve una banda de rock llamada Ipanema y era un proyecto serio por lo cual tocábamos mucho.

P- ¿Cómo llegaste al diseño de zapatos?

R - Siempre fui un amante del calzado…..de chico lo único que le pedía a mi mamá era que me compre zapatillas; era muy fan... bah, lo sigo siendo. Por otro lado mi papá siempre fue de prestarle mucha atención a los zapatos y botas. Me acuerdo de chico acompañarlo a comprarse botas y zapatos a un fabricante que se llamaba Emilio Bianco y que hacía diseños muy locos y me llamaban mucho la atención. Cuando empecé con Ipanema las botas y zapatos eran una pieza clave en los vestuarios, asi que iba a ferias americanas a ver que conseguía.

Un día, hace 9 años, estábamos con Luz, mi novia y socia, y teníamos un casamiento y yo tenía todo menos zapatos presentables y a partir de esa necesidad es que nos surgió la idea de hacer una marca de zapatos de hombre.

Ella estaba recibiéndose de diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo. Siempre estuvo muy interesada en la moda de hombre en general y en el calzado en particular así que matcheamos enseguida y nos pusimos a pensar una marca de zapatos de hombre que proponga una excelente calidad y una propuesta de diseño innovadora y en evolución permanente y que aleje a los hombres de los clásicos zapatos negros y marrones acordonados. Había mucho por explorar y proponer. Siempre nos pareció que el riesgo de lo inesperado rendía más que lo conservador y establecido y es ese hoy nuestro pilar fundamental.

En este punto, Horacio enfatiza en la presencia de Luz en su vida. “Ella es mi compañera, pareja y socia en Terrible Enfant. Es de el Chaco y se vino a vivir de muy chica a Buenos Aires y con ella pensamos juntos todo lo que hace a nuestros proyectos en común. Es diseñadora de indumentaria y en Terrible Enfant se encarga mas de la parte artística y de diseño en general, desde los productos hasta los locales, la decoración etc aunque siempre es producto de un ida y vuelta entre ambos. Terrible Enfant somos ella y yo”.

P - ¿Hoy viven de esta empresa?

R - Hoy vivimos de Terrible Enfant. Al principio, además de la marca yo trabajaba en un fondo de inversión y ella daba clases de diseño. Hace aproximadamente 5 años nos dedicamos 100% a Terrible Enfant. Poder vivir de esto fue producto de un camino con mucho aprendizaje, con objetivos y pautas claras de trabajo.

Siempre nos propusimos no traicionar ninguno de los pilares de la marca y ser coherentes con lo que queremos de Terrible Enfant y con nuestra visión del mundo y de cómo queremos hacer las cosas. Tuvimos momentos más fáciles y momentos más difíciles pero nunca cambiamos los objetivos ni las pautas ni transamos nuestra coherencia.

Creo que eso y un espíritu comercial consistente con el diseño, la calidad y la innovación es lo que nos permitió sostener este proyecto y vivir de el y lo más importante, lograr que más personas vivan de él.

P - ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio de la marca hasta que fue rentable?

R - El payback de la inversión fue bastante rápido, ya que en 9 meses habíamos recuperado la inversión pero todo lo generado por la marca lo reinvertimos hasta que la marca llego a un nivel de facturación y de stock que nos permitió usar las utilidades para otras cosas como por ejemplo vivir. La marca siempre fue rentable desde el inicio porque empezamos con costos fijos muy bajos. Al principio casi todos los ingresos iban a generar producto y a estimular la demanda vía comunicación.

P – En algún momento difícil, ¿pensaron en cambiar de rubro?

R - En nuestro camino en ningún momento pensamos en cambiar de foco ni en relativizar cuestiones como la calidad ni la propuesta. Pasamos momentos bastante complicados sobretodo en los últimos 3 años producto de determinadas variables macro que no ayudaron, como la alta inflación y y caída del poder adquisitivo de los salarios pero de una u otra manera nos las arreglamos para sostenernos de pie y sin perder la coherencia como marca.

El frente del local, en Buenos Aires.

P - ¿Hubo préstamos o créditos en el inicio?

R - La inversión inicial fue un 50% fondeada con recursos propios y un 50% con un crédito personal del Banco Nación. Si mal no recuerdo fueron en total $120.000 para producto, showroom y comunicación. Luego fue todo reinversión y bajos costos fijos.

P - ¿Cómo es un día tuyo de trabajo?

R - Nuestros días de trabajo varían bastante pero por lo general Luz se encarga de cuestiones relacionadas al diseño, proveedores y pagos y yo me encargo más de los temas de fábrica, desarrollos, reuniones comerciales... Siempre pasamos por la fábrica y por el local a chequear que todo este marchando bien y solucionar alguna cuestión que lo requiera.

P – Hablemos de la clientela de uds.

R - Apuntamos a hombres que estén abiertos a nuevos diseños y que aprecien la calidad y el servicio. Despues de eso que es primordial, nuestro publico meta va desde adolescentes que van a fiestas de 15 hasta hombres mayores de 70 que les gustan los zapatos y botas, empresarios, artistas, políticos, arquitectos, diseñadores , músicos….en fin hagan lo que hagan pero que vivan la vida con libertad y con respeto por lo diferente. Solo así entendemos una sociedad mejor y lo plasmamos en Terrible Enfant.

Nosotros proponemos una línea más clásica para aquellos hombres que necesitan un look más formal y una línea con más diseño y propuesta por lo cual somos una marca inclusiva 100%.

También ofrecemos un servicio custom de zapatos a pedido en la cual el cliente puede elegir modelo, materiales, colores... y en 4 semanas se los entregamos.

Terrible Enfant propone 2 colecciones por año, una de Otoño/Invierno y una de Primavera/Verano y una línea de accesorios que van desde cinturones y riñoneras hasta sobres. La idea es sumar una línea de marroquinería completa.

P - ¿Y los rockers?

R - Hay algunos músicos que usan nuestros productos así como otro tipo de artistas. En un aspecto la marca apuesta a lo diferente y a la propuesta y este sentido muchos artistas se sienten interpelados y atraídos.

P - ¿En qué medida la moda y la tendencia influyen en sus creaciones?

R - Nosotros hacemos un relevamiento de tendencias permanente para saber que esta pasando, que colores , materiales y formas se están usando pero solo como una guía ya que al momento de diseñar, si bien lo tenemos en cuenta, hay mucho de espontáneo. Quizás nos impulsa algún material nuevo pero no nos atamos a la moda ni a la tendencia, hacemos bastante lo que se nos ocurre y lo que vemos que falta en el mercado.

P - ¿Cuál es el sello de uds?

R - En cuanto a Terrible Enfant, lo que creemos que nos hace diferentes como marca es que estamos en la búsqueda permanente. Siempre estamos pensando que cosas nuevas podemos hacer, formatos, materiales, texturas combinaciones, procesos. Por ejemplo, hace unos meses lanzamos una línea de zapatos tatuados a mano. Es el mismo proceso que el tatuaje en las personas, con la misma maquina de tatuar pero con una tinta especial que logramos para que agarre bien en el cuero y no se salga. Se procede a tatuar la pieza de cuero y luego se arma el zapato. Queda muy bien: tenemos 5 modelos con diferentes tatuajes y ahora ofrecemos como un servicio extra la opción de tatuarle a los zapatos el diseño que quiera el cliente. Para este trabajo convocamos a Belén Rossi, una artista plástica argentina que admiramos mucho y que se sumó a trabajar en este proyecto de zapatos tatuados y en algunos otros proyectos que estamos desarrollando.

Creo que la presentación de dos colecciones por año ( algo que no hace ningúna marca de zapatos de hombre) , la calidad y la innovación permanente nos diferencian del resto. El hombre también quiere que le propongan desde la moda y el look.

P - ¿Grandes marcas le han pedido diseños?

R Al momento no hemos realizado trabajos con ninguna marca mainstream. En un momento hicimos una línea de zapatos con un trabajo de orfebrería para una marca unisex llamada BLACKMAMBA y la experiencia estuvo buena porque es una marca que nos gusta.

Eventualmente podríamos hacerlo pero siempre va a depender de que nos guste la marca y de que la idea sea proponer algo distinto e ir un poco más allá. Sino no nos interesa.

P - ¿Con qué colegas tienen relaciones laborales creativas?

R - No hacemos muchos diseños en conjunto con otras marcas o diseñadores la verdad. Al menos no por ahora, pero hay m,arcas con las que congeniamos bastante y nos recomendamos y mandamos clientes como Nicolás Zaffora, que es a mi criterio de los mejores sastres del país, o con Roberto Sanchez Style, que es una marca amiga y que hace cosas muy lindas y de buena calidad. Zorzal y Trippin son otras dos marcas que nos gustan mucho y con las cuales nos recomendamos.

P - ¿Viajás seguido a Neuquén?

R - Hace unos años solía visitar más seguido Neuquén pero ahora con tanto trabajo y cuestiones se me complica un poco más transladarme pero voy 2 o 3 veces al año. Sobre todo para las fiestas o fines de semana largos. Me gusta ir porque tengo muchos amigos y mucha gente querida y toda mi familia materna vive en Neuquén.

Neuquén fue mi escuela en muchos sentidos y le tengo mucho aprecio. Mi reconocimiento también es al Alto Valle en general.

P - ¿Neuquén es una plaza de ventas para uds?

R - Neuquén esta dentro de las tres plazas más importantes donde enviamos zapatos. Como tenemos venta online hacemos envíos a todo el país. Córdoba se posiciona primera y Mendoza segunda. Muchos neuquinos cuando visitan Buenos Aires pasan por nuestro local. Me gustaría abrir algo por allá en un futuro cercano. Lo estamos analizando.

En la despedida, tips para los que recién empieza en el negocio del diseño...

-Observar las demandas de mercado insatisfechas.

-Arrancar con costos fijos lo más bajos posibles.

-Sostener la coherencia de la marca siempre, cueste lo que cueste.

- Entender a los clientes como parte fundamental de la marca.

- Dedicar un presupuesto importante a la comunicación.