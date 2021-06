Hastiado de la mala política

Estoy hastiado de ver y escuchar por los medios campañas políticas acusatorias, por ejemplo: que el gobierno podría haber traído más vacunas y que ahora que se acercan las elecciones estamos recibiendo más vacunas, etc. No se puede aprovechar la pandemia para hacer política

Me permito transcribir una frase del insigne Pasteur: “No se dejen corromper por un escepticismo estéril y deprimente, no se desalienten ante la tristeza de ciertas horas que pasan sobre las naciones. Vivan en la serena paz de los laboratorios y las bibliotecas. Pregúntense primero: ¿qué he hecho por mi patria? Hasta que llegue el día en que puedan sentir la íntima satisfacción de pensar en que, de alguna manera, han contribuido al progreso y bienestar de la humanidad…”.

Me permito mencionar como un mal ejemplo para los argentinos que una política como Carrió, haya dicho que la Sputnik era veneno… De esta forma vamos a destruir lo que resta de nuestra querida Argentina, digo.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto del este