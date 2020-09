Hay más casos de coronavirus, pero un solo laboratorio analiza muestras en Neuquén

Con el incremento de casos de coronavirus, también aumentó el número de muestras que debe analizar el Laboratorio Central de Neuquén. A la vez, se sumaron los pedidos para que se sumen otros centros a la tarea para agilizar la obtención de los resultados desde el bloque de diputados del Frente de Todos, el Sindicato de Profesional de la Salud (Siprosapune) y la Cámara de Comercio de San Martín los Andes. Mientras tanto, en una de las zonas sanitarias decidieron ampliar la cadena de personas en aislamiento para evitar más contagios mientras esperan los diagnósticos.

El 20 de marzo, el Laboratorio Central comenzó a analizar los hisopados que antes se enviaban al Malbrán. Luego, laboratorios privados también empezaron a ofrecer el análisis, de manera particular. A mediados de julio se empezó a prever que el hospital Castro Rendón, el más grande de la provincia, podría validar uno de sus equipamientos para trabajar con las muestras, pero recién se tuvo novedades hace menos de una semana. Fue cuando el gobernador, Omar Gutiérrez, anunció que comenzaría a procesar los neokit que compró recientemente la provincia.

Sin embargo, la novedad no fue vista con buenos ojos por la secretaria gremial de Siprosapune, Noemí Alemany. "Es para estudios de prevalencia de la enfermedad, el test no sirve para diagnóstico certero. El que da positivo, es positivo, pero el que da negativo hay una gran cantidad de esos que van a dar negativo que son positivos, por lo tanto no es un test de diágnostico como la PCR, que es en el único lugar del sistema público que se hace es en el laboratorio central".

Aseguró que desde hace cuatro meses el equipo de microbiología pide que el Castro sea sumado, pero la ministra de Salud, Andrea Peve, "cajoneó" la propuesta por "rencillas internas". Además, resaltó que el trabajo permitiría reducir los tiempos de espera de los pacientes, sobre todo de los que precisan internación.

Los tiempos que demoran los resultados no son ignorados por el Gobierno, sino que fueron uno de los motivos por los cuales se anunció la compra de 5.000 neokit, que arrojan resultados en una hora y media, por sobre las seis que precisa el test PCR. Sin embargo, mientras el sistema de ajusta a una realidad epidemiológica que supera los 200 casos nuevos por día, en el interior tomaron otras medidas.

"Como sabíamos que íbamos a tener demora nos extendimos a la segunda y tercera línea de contactos para cortar la cadena", explicó el jefe de la zona sanitaria IV, Néstor Sáenz, a Radio Unco Calf. Esta zona abarca a Junín de los Andes, Villa la Angostura, Las Coloradas y San Martín de los Andes. La Cámara de Comercio de esta localidad fue otra de las que pidió más laboratorios en una carta dirigida al intendente, Carlos Saloniti.

Sáenz, consultado por el tema, contestó que en la zona no cuentan con el equipamiento necesario para hacer los estudios y, tampoco, con el personal capacitado, lo que demandaría tiempo. Por eso, la medida fue ampliar la cantidad de personas en aislamiento preventivo y las esperanzas están puestas en que los neokit agilicen los resultados.

Si bien hay opciones particulares, son pocas las obras sociales que cubren los análisis. El test de PCR supera los $8.000 y el "rápido" -que no es exacto porque puede indicar si se tuvo o tiene coronavirus porque los anticuerpos pueden aparecer a los cinco días, cuando aún se transita la enfermedad- más de $2.500.

Actualmente, según el último parte del comité provincial de emergencia, hay 3.424 personas con coronavirus, pero se desconoce el número total de las que están aisladas a la espera de los resultados. Sin embargo, en cada localidad con casos activos las cifras superan el centenar. En este contexto, el director del Castro Rendón, Adrián Lammel, advirtió que si no baja el nivel de contagios la situación sanitaria podría desbordarse.