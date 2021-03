«Hay que saber aprovechar los veranitos que el petróleo da cíclicamente», dijo Rioseco

El principal referente del Frente Neuquino, Ramón Rioseco, analizó la actualidad provincial y especificó que, con el barril de petróleo superior a los 70 dólares, es necesario una planificación "en serio". En esta línea, el parlamentario del Mercosur aseguró que trabaja para consolidar un proyecto colectivo para "derrocar al MPN del gobierno" y calificó a sus políticas como "agotadas y sin proyección".

El exintendente cutralquense consideró que es necesario salir de la grieta para llegar al gobierno en la provincia. De lo contrario, la actual oposición no podrá llegar a gobernar Neuquén. "Ellos se acomodan a todos los tiempos. Hay nombres en sus filas que fueron intendentes en las dictaduras, funcionarios y cómplices como (Ricardo) Corradi, (Felipe) Sapag, entre otros", subrayó.

En cuanto al manejo de la matriz económica, manifestó que es necesario "saber aprovechar los veranitos que el petróleo nos da cíclicamente, como ahora que el petróleo sube, y luego hay crisis internacionales, donde el petróleo cae en su valor". Consideró que es imperioso saber que cuando hay "súper renta, hay que ahorrar y administrar bien para luego poder sostenerse y continuar cuando al barril caiga a 30 dólares".

Para que eso ocurra, se debe dar valor agregado en origen al recurso y para este caso, serían las petroquímicas, las fábricas de plásticos, o parque industriales. "Eso es tener y horizontes claros con mirada planificada a largo plazo", subrayó.

A nivel provincial Rioseco consideró una "bendición" tener petróleo y turismo, pero "no hay proyección”. Analizó la actualidad y refirió que hoy existe una "súper renta petrolera", tras que el petróleo superó los 70 dólares por barril. "Es momento de pensar un proceso político de convivencia, de salud, de educación. Momento de pensar que cada neuquino tenga al menos luz gas y agua potable. Pero hoy no sucede, porque no hay planificación”, señaló.

Siempre en esta línea, dijo que el petróleo está en un momento, donde el precio seguirá subiendo, según especificó porque crecerá la demanda. "Vaca Muerta juega un rol importante en ese contexto, porque tiene recursos para 400 años. Y esto le da a Neuquén una posibilidad extraordinaria para convertirse en la mejor provincia del mundo", concluyó.

Sin embargo, le endilgó al partido provincial, el hecho de haber desperdiciado las oportunidades que hubo en Neuquén. "Malgastan, administran mal, la provincia no crece, las localidades no crecen. Y no hay certezas de que no rifen también Vaca Muerta", dijo.

En cambio, desde el FN y desde su postura, considera que se necesitará avanzar en un "proyecto colectivo que pueda transformar a la provincia del Neuquén, donde se sumen actores y partidos que estén dispuesto a enfrentar al modelo del MPN que está agotado, que es parte de la vieja política". Refirió que si se logra construir ese movimiento se podrá "darle batalla".

En relación al gobernador Omar Gutiérrez, dijo que "fracasó" y lo atribuyó a que mantiene las "mismas ideas que quienes lo precedieron". En ese camino, consideró que el actual mandatario provincial no avanza en educación, salud pública e infraestructura. "El MPN nunca tuvo políticas de tierras y solo las piensan como negocio inmobiliario", dijo.