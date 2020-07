Hay unas 70 bicicletas sin dueños en las comisarías de Neuquén

Las comisarías de Neuquén albergan una gran cantidad de bicicletas que no tienen dueños identificados. (Foto: Gentileza).

Las comisarías de Neuquén se encuentran repletas de bicicletas que no están judicializadas y no tienen un dueño que las haya sido identificado. El comisario de Delitos Económicos, Mauricio Pamich, invitó a aquellos que hayan sido víctimas de un robo a acercarse para identificar el rodado.

Indicó que en total son 140 las bicicletas retenidas en las unidades de policiales pertenecientes al Área de la Dirección de Delitos, que incluye a la capital neuquina, Plottier, Centenario y Vista Alegre. El 40% están judicializadas y un 5% están alojadas por contravenciones.

El resto de las bicicletas, el 55%, no tienen dueño. El comisario explicó que han sido recuperadas de la vía pública, durante alguna persecución, cuando el mismo ladrón las deja en estado de abandono. Pamich explicó que no están sometidas a una causa judicial y no hay nadie que las reclame. Por eso, permanecen en la unidad policial competente.

El comisario se adelantó a los oportunistas y precisó que deben llevar las denuncias realizadas en las unidades policiales o un comprobante que confirme que se es propietario de la bicicleta. En caso de no tenerla, puede radicarla allí mismo.

Además, se solicitará que la persona describa el rodado. "Sabemos que hay oportunistas que aprovechan la situación para llevarse cosas que no son suyas", aseveró el comisario.

Desde la Policía de Neuquén buscan liberar espacio en los parques automotores de las comisarías. No todas las instalaciones cuentan con un amplio espacio para alojar diferentes vehículos y "el cúmulo de bicicletas" comienza a molestar.

Pamich agregó que hay varias que están hace bastante tiempo, más de un año, y el paso del tiempo comienza a percutirlas: "Algunas están tan deterioradas que no se pueden entregar".

Pero hay muchas bicis nuevas y en buen estado que están en condiciones de regresar con su dueño. El comisario enfatizó que su precio va de los 40 mil pesos en adelante.

Alguna de las bicicletas recuperadas