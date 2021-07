Hermosilla: “Vamos a seguir invirtiendo en cultura para un Comallo cada día mejor”

“Mi secretario de Cultura -Beto Rodríguez-, me enseño a que la cultura no es un gasto, sino una inversión y pensando en eso uno busca la forma para que, lo que sueña o desea o lo que no tuvo, lo puedan tener nuestros hijos y nietos, los niños y jóvenes del pueblo. Y en función de eso vamos a seguir invirtiendo en cultura” señaló el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla (JSRN) al dejar reinaugurado el Centro de Cultura de esta localidad de la Región Sur rionegrina.

Veinticinco fotografías sobre la Fiesta de la Cordialidad, formaron parte de la exposición. Foto: José Mellado.

Durante la pandemia, el municipio comenzó a refaccionar uno de los primeros edificios de la localidad, donde a mediados del siglo pasado funcionaba un “boliche y almacén de ramos generales”, ubicado en la avenida San Martín y Perito Moreno. Conservando la fachada original, con una inversión superior al millón de pesos, reacondicionó el edificio para dar continuidad a las actividades que se vienen realizando e incorporar otras nuevas.

Este viernes, con la muestra fotográfica del joven fotógrafo local, Emanuel Méndez, denominada "un tiempo de cordialidad", que refleja uno de los acontecimientos más importante que tiene la localidad y la zona como los la Fiesta Provincial de la Cordialidad, el lugar quedó inaugurado.

El municipio de Comallo recibió tres guitarras. Foto: José Mellado

El acto fue presidido por Hermosilla, quien estuvo acompañado por el Secretario de Estado y Cultura, Ariel Ávalos y la legisladora Graciela Vivanco. A ellos se sumaron los intendentes de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, y de Jacobacci, Carlos Toro, y referentes de cultura de distintos pueblos de la zona, además de numerosos vecinos.

Artesanas de Comallo enseñan a tejer en telares con técnicas de la cultura indígena. Foto: José Mellado.

En el lugar, ubicado en pleno centro de la localidad, se distribuyen un salón principal y dos salas de exposiciones. Diariamente, más de doscientas personas concurren a aprender técnicas de porcelana fría, acordeón, reciclado artístico, dibujo y grabado, fotografía, instrumentos de viento y cerámica, entre otros. Además funcionan dos talleres de la Escuela de Arte Popular de la provincia.

El Secretario de Estado y Cultura de la provincia, Ariel Ávalos resaltó la importancia del Centro de Cultura Comallo. Foto: José Mellado.

Hermosilla y Ávalos resaltaron la importancia de contar en cada localidad o paraje con un espacio dedicado a la cultura, sobre todo “en este tiempo de pandemia”.

“Son lugares de promoción que ayudan a la comunidad a redescubrirse, a incorporar saberes. En algunos casos, saberes tan antiguos como tejer en telar, o más acá en el tiempo, como la fotografía. La pandemia ha sido muy difícil para todos. Hoy los chicos, por ejemplo, están metidos en la tecnología, en el celular, la computadora. Estos espacios ayudan a que se reinventen. “Se que nos falta mucho para que todos se sumen, pero en Comallo lo estamos logrando” afirmó el jefe comunal y aclaró que se debe seguir trabajando para poder incorporar cada vez más actividades que puedan responder a las necesidades de niños, jóvenes y adultos. “Podemos tener el lugar, el espacio, pero si no le damos contenido no sirven de nada. Tenemos que seguir apuntando a renovar la propuesta todos los días para la gente para que pueda acceder a ´hacer cultura´” sentenció.

Se firmaron convenios para incorporar distintos talleres culturales en localidades de la Región Sur. Foto: José Mellado.

En el marco de la reinauguración del Centro de Cultura Comallo, Ávalos entrego tres guitarras y firmó convenios con el municipio local, Pilcaniyeu, Jacobacci y Maquinchao, para incorporar nuevos talleres culturales en estas localidades.