Historia de un hit: 20 años de Is This It, de The Strokes

El rock. ¿Qué es el rock? Es, parafraseando a la Bersuit, un muerto que no para de nacer. Y en eso andaba el rock a comienzos de los 2000: muriendo para, una vez más, volver a nacer. Y allí estaban The Strokes, cuatro rockeros neoyorquinos con ganas de ensuciarla. A ellos, en 1998, se sumó un angelino con raíces argentinas, Alberto Hammond Jr, hijo del compositor Alberto Hammond y de la por entonces modelo argentina Claudia Fernández.

Influenciados por bandas como The Stooges, Television y la Velvet Undergrond, es decir, lo más granado de la escena de la costa este de los 60-70, The Strokes, quinteto conformado por el guitarrista Nick Valensi, el baterista Fabrizio Moretti, el bajista Nikolai Fraiture, el mencionado Hammond en la otra guitarra y su amigo Julian Casablancas, la voz, el frontman.

En marzo de 2001, la banda comenzó a trabajar en su primer disco a partir de las canciones de The Modern Age, el EP editado a principios de ese año con tres canciones que serían decisivas en el éxito del futuro LP: “Barey Legal”, “The Modern Age” y el hit global “Last Nite”. Lo hicieron bajo las órdenes de Gil Norton, pero no funcionó. La banda no estaba satisfecha con los resultados de las sesiones preliminares porque sentían que sonaban "demasiado limpias" y "demasiado pretenciosas". Al igual que The Modern Age, el disco se grabó finalmente con Gordon Raphael en Transporterraum, el sótano húmedo y rocoso –clave para el sonido del disco- que el productor tenía como estudio en el East Village de Manhattan. Más (literalmente) underground no se conseguía.

Antes de comenzar el trabajo definitivo, Casablancas fue claro con Raphael sobre lo que la banda quería para su primer LP: quería que sonara como "una banda del pasado que hizo un viaje en el tiempo al futuro para hacer su disco". El grupo quería que la mayoría de las canciones sonaran como si estuvieran tocando en directo. De hecho, el disco fue grabado en una sola toma. Seis semanas después, Is This It estaba listo para devolverle la vida al rock.

Sucio y desprolijo, el primer disco de The Strokes le recordó al rock lo que el rock no quiere que olvidemos de él: el ruido y la arrogancia. El disco fue editado el 30 de julio de 2001 Australia, el 22 de agosto en Japón y el 27 de ese mes en Gran Bretaña. Pero el tema fue Estados Unidos. Pensado para el 25 de septiembre, los atentados a las Torres Gemelas cuatro días antes alteró los planes del mundo. Finalmente, se lanzó el 9 de octubre.

The Strokes desafió a su tiempo con un sonido y una estética propias de un tiempo pasado. Y funcionó porque el rock, acaso cíclicamente, necesita volver a ser el que fue, a la versión que más le gusta de sí mismo. Pero el rock no murió ni morirá. Tomará formas muchas veces extrañas. Pero ahí está, es (el) rock, que hoy tiene la cara de Wos.