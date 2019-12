El cine, la vida, las canciones, nos han enseñado a querer. Pero nadie ha dado las instrucciones para dejar los vínculos de una manera indolora.

“Historias de un matrimonio”, la película que Netflix subió a su plataforma el viernes útlimo, con los impecables Scarlet Johansson y Adam Driver, es un maravilloso y melancólico filme sobre el fin de un matrimonio.



Sólo al principio, cuando escuchamos a cada uno de los dos protagonistas enumerar la lista de atributos que los enamoraron del otro, creemos que la relación tiene alguna chance.Pero enseguida queda claro que no. Que la lista nace a pedido de un consejero matrimonial y que Nicole ( el personaje de Johansson) no está dispuesta a leer las maravillas de su ex ni a escuchar qué le gusta de ella a él.



Es Nicole la que tomó la decisión de separarse. Lleva diez años a la sombra de Charlie, un prestigioso director teatral del Off Broadway neoyorquino. Ella es su actriz favorita, pero lo que ella extraña es su vida previa y propia, la de la promesa de Hollywood que quedó allá lejos, en su Los Ángeles natal. Así que lo que quiere hacer ahora es volver a casa, con el hijo de ambos, y probar su suerte en un piloto hecho en la meca del cine y de la televisión.

Nueva York versus Hollywood; el teatro independiente versus la tevé; Charlie versus Nicole.



Lo que sigue es el tan doloroso como humano camino de la separación, un trayecto que va de una celebración de Halloween a la del año siguiente.



En el medio hay grandes escenas de abogados para pelear la tenencia de Henry (el hijo de ambos), como la que protagoniza la letrada de ella, interpretada por una brillante Laura Dern (que a la hora de aconsejarla sobre lo que es conveniente decir en el juicio, le recuerda que “un padre imperfecto es aceptable. El concepto de buen padre se inventó hace unos 30 años. Antes era normal que los padres fuesen callados, ausentes, poco fiables y egoístas, pero la gente no tolera eso mismo en las madres. Porque la base es María, la madre de Jesús, una virgen que da a luz, apoya incondicionalmente a su hijo y sostiene su cadáver al morir. El padre no aparece. Dios es el padre y no se presentó”, le dice).

Y también escenas divertidas de visitadoras sociales que van a chequear qué tal son.



Pero el tono general de la película -de la imperdible película- es de tristeza. Aquí no hay malos malos, ni buenos buenos. Aquí hay seres humanos que se amaron, pero que no lograron verse tal como eran. Aquí hay una mujer que quiere recuperar su espacio vital . Aquí, aunque se hable del final, se entiende por qué hubo un principio. Y quizás también, y como yapa después del dolor, en la última escena, el director nos enseñe en qué puede transformarse una relación después del final.