Idelec: la leche que marcó una época en el sur argentino

El 30 de junio de 1969 quedó marcado como una fecha clave para el desarrollo productivo del Valle Inferior del río Negro. Ese día, el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) inauguró la planta de productos lácteos IDELEC, ubicada a unos 4 kilómetros de la ciudad de Viedma, cuya construcción había comenzado en 1968. El acto inaugural, encabezado por el gobernador Luis Lanari y el presidente del Instituto, el ingeniero Juan Figueroa Bunge, simbolizó una apuesta concreta al crecimiento regional y al valor agregado de la producción local.

IDELEC fue concebida como una pieza estratégica dentro del circuito económico lácteo. Articulaba el trabajo de las chacras tamberas con un sistema moderno de industrialización y comercialización, cumpliendo normas bromatológicas avanzadas para la época. La planta garantizaba una administración independiente, controlada por los propios productores, y tenía un objetivo claro: abastecer de leche y derivados a la región, fortaleciendo la economía local.

Vista exterior de la planta láctea IDELEC, a pocos kilómetros de Viedma e inaugurada en 1969.

(Foto: Archivo Diario Río Negro)

Para fines de la década del ’60, IDELEC representó una verdadera innovación. Fue la primera planta lechera de este tipo en la provincia, construida por el Idevi con el respaldo financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Su diseño respondió al concepto de establecimiento modelo, con maquinarias importadas, vehículos propios y personal especialmente capacitado para cada etapa del proceso productivo.

Una planta modelo que marcó un antes y un después

La planta estaba orientada a la industrialización integral de la leche. Elaboraba leche pasteurizada, yogur, crema, quesos frescos y petit suisse, con una línea de productos pensada para crecer según la demanda del mercado. Contaba con una capacidad mínima de 9.000 litros por turno y, desde sus primeros tiempos, ya procesaba alrededor de 5.000 litros diarios. La leche se comercializaba en sachets plásticos de un litro, a $43 en los comercios y $46 a domicilio, mientras que el yogur se ofrecía en sabores como ananá, frutilla y durazno.

Inversión, infraestructura y respaldo internacional

La infraestructura ocupaba una superficie cubierta de 1.100 m² y fue el resultado de una fuerte inversión pública. El Idevi destinó cerca de 50 millones de pesos para su construcción, con fondos provenientes del Fondo de Integración Territorial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Provincia. A ese esfuerzo se sumó el aporte de la FAO, que proveyó maquinarias y vehículos por un valor aproximado de 45.000 dólares.

Este respaldo permitió que IDELEC naciera con estándares técnicos elevados y con una proyección que superaba el ámbito local, posicionándola como una experiencia pionera dentro del desarrollo agroindustrial patagónico.

Trabajadores durante el funcionamiento de la maquinaria en la planta IDELEC

(Foto: Archivo Diario Río Negro)



Expansión regional, desafíos y nuevas etapas

Durante cerca de una década, IDELEC atravesó su período de mayor crecimiento. Llegó a contar con plantas satelitales en la provincia de Chubut y tuvo una fuerte presencia en el mercado norpatagónico. No solo abastecía de leche en sachet, sino también de yogures, quesos y otros derivados que se destacaban por su calidad y aceptación. Un estudio de mercado realizado en 1980/81 reveló un consumo anual de 3,5 millones de litros de leche entre San Antonio, Sierra Grande, Viedma y Patagones. En ese contexto, IDELEC procesaba unos 850.000 litros anuales, consolidándose como un actor relevante del sector.

Con el paso del tiempo, distintas dificultades en la gestión administrativa y la reducción de los establecimientos tamberos comenzaron a impactar en su funcionamiento. En abril de 1978, se anunció la cesión de las instalaciones en comodato a la Cooperativa de Productores Tamberos del Valle de Viedma Ltda. El contrato fue firmado por el ingeniero Carlos Alberto Goyena, entonces titular del Idevi, y el presidente de la Cooperativa, Basilio Taraborelli. El acuerdo, con una duración de cinco años a partir del 16 de agosto de 1977, habilitaba el procesamiento de leche proveniente de otras regiones para abastecer a Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Carmen de Patagones y otros puntos de la provincia.

Sector de elaboración y control dentro de la planta IDELEC, diseñada bajo estándares sanitarios modernos para la época (Foto: Archivo Diario Río Negro)

Un cierre con espíritu de continuidad

A comienzos de 1986, la empresa se encontraba bajo intervención gubernamental, aunque existía un proyecto de rehabilitación integral consensuado con los productores tamberos interesados. Finalmente, en febrero de 1990, la planta —ya adjudicada por concurso público a la empresa Lactona SA— volvió a poner en marcha la usina láctea. En esta nueva etapa, se elaboró leche fortificada con vitamina A en sachet, proveniente de Tandil, con un precio de venta al público de 653 australes.

Aunque hoy IDELEC ya no existe, su historia permanece viva como un ejemplo de planificación, cooperación y desarrollo productivo. Una experiencia que marcó una etapa clave en el Valle Inferior del río Negro y que aún hoy permite comprender el valor de apostar al crecimiento regional con visión de futuro.