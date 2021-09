Histórico despegue de SpaceX: arrancó la primera misión espacial tripulada por turistas

El cohete Falcon 9 de SpaceX, con cuatro turistas a bordo, despegó anoche desde Florida a las 20:02 locales (21:02 hora argentina), en la primera misión que orbita la Tierra sólo con pasajeros privados y sin astronautas profesionales a bordo, informó la agencia AFP.

Se trata de la misión Inspiration 4 que, impulsada por el cohete Falcon9, partió desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, Estados Unidos, a bordo de la cápsula Dragon.

Unos minutos más tarde, el primer y luego el segundo piso del cohete se separaron, dejando a la cápsula Dragon y sus pasajeros solos en el cosmos.

Es "el primer vuelo espacial humano totalmente civil del mundo en órbita", según anunció Space X, la compañía del multimillonario Elon Musk.

A diferencia de sus competidores, Virgin Galactic y Blue Origin, esta misión no será de apenas unos minutos sino que durará tres días en que sus cuatro cuatro tripulantes darán vueltas alrededor de la Tierra sin más ayuda que el entrenamiento de seis meses que recibieron antes de partir.

"Pocos han estado allí antes y muchos seguirán. La puerta se está abriendo ahora, es bastante sorprendente", dijo el multimillonario y financista de la misión, Jared Isaacman desde el interior de la cápsula, después de llegar al espacio.

Los cuatro turistas deben viajar más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS), en una órbita objetivo de 575 km y cada día darán la vuelta al mundo unas 15 veces.

