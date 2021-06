Horacio Cabak, furioso con Polémica en el Bar: «No hay códigos»

La salida de Horacio Cabak del programa televisivo Polémica en el Bar sumó un nuevo escándalo. El panelista había anunciado en Twitter que se despedía del ciclo que conduce Mariano Iúdica y produce Gustavo Sofovich. Tras un anuncio formal, disparó: "No hubo respeto".

Cabak se había limitado a escribir un escueto tuit: "Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo".

Sin embargo, horas después fue tajante. "No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple", arremetió.

La furia de Cabak responde a los dichos del productor Gustavo Sofovich, quien había señalado: "En Polémica en el Bar cada uno de los que está sentado dice y hace lo que quiere, pero los otros también dicen y hacen lo que quieren. Entonces, al no poder tocar temas porque uno se siente molesto y el otro se siente lastimado, o viceversa, ya no entraba".

Cabak atraviesa actualmente una escandalosa separación de Verónica Soldato, tras 27 años en pareja y cuando el tema estaba en todos los medios, se negó a hablar sobre el asunto en Polémica.