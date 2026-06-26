Calendario chino: por qué este viernes 26 de junio es un día ideal para casarse, mudarse o firmar contratos
El calendario chino considera al viernes 26 de junio como una jornada especialmente favorable para tomar decisiones importantes. Qué actividades conviene realizar, cuáles evitar y qué signos del horóscopo chino contarán con la energía más positiva del día.
El calendario chino señala que este viernes 26 de junio será una jornada especialmente favorable para iniciar proyectos importantes, tomar decisiones de largo plazo y concretar acuerdos. De acuerdo con las energías del día, se trata de un momento propicio para casarse, mudarse, viajar, firmar contratos o comenzar nuevos emprendimientos.
Según la tradición oriental, cada jornada está influenciada por una combinación energética que determina qué actividades son más recomendables y cuáles conviene postergar.
Cuál es la energía del viernes 26 de junio
Para este viernes predomina la energía Metal Yin, asociada con la precisión, el orden, la claridad mental y la disciplina. Es una vibración que favorece las decisiones bien pensadas y las acciones que buscan estabilidad a largo plazo.
Además, el Ki diario es 2, una energía vinculada con la cooperación, la paciencia y la construcción de vínculos sólidos.
El signo del día es la Cabra, mientras que el signo que entra en choque energético es el Búfalo, por lo que quienes pertenecen a ese animal del horóscopo chino podrían sentir mayor tensión o enfrentar algunos obstáculos durante la jornada.
Los signos con mayor afinidad este viernes
De acuerdo con el calendario, las energías del día benefician especialmente a quienes nacieron en los años de:
- Tigre
- Conejo
- Caballo
- Cabra
- Mono
- Chancho
Estos signos cuentan con una energía de mayor armonía para avanzar en proyectos personales, laborales o familiares.
Qué actividades son recomendables según el calendario chino
La tradición indica que este viernes es un día favorable para realizar acciones importantes que impliquen crecimiento o compromiso.
Entre las actividades más recomendadas se encuentran:
- Casarse.
- Orar o decretar objetivos.
- Concebir un hijo.
- Viajar.
- Sembrar o iniciar nuevos proyectos.
- Cimentar o comenzar una construcción.
- Mudarse.
- Hacer negocios.
- Firmar contratos.
- Promocionarse o lanzar una iniciativa profesional.
Para quienes siguen las enseñanzas del calendario chino, aprovechar este tipo de jornadas permite acompañar las decisiones importantes con una energía considerada más armónica y favorable.
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