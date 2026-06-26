Calendario chino: por qué este viernes 26 de junio es un día ideal para casarse, mudarse o firmar contratos

El calendario chino señala que este viernes 26 de junio será una jornada especialmente favorable para iniciar proyectos importantes, tomar decisiones de largo plazo y concretar acuerdos. De acuerdo con las energías del día, se trata de un momento propicio para casarse, mudarse, viajar, firmar contratos o comenzar nuevos emprendimientos.

Según la tradición oriental, cada jornada está influenciada por una combinación energética que determina qué actividades son más recomendables y cuáles conviene postergar.

Cuál es la energía del viernes 26 de junio

Para este viernes predomina la energía Metal Yin, asociada con la precisión, el orden, la claridad mental y la disciplina. Es una vibración que favorece las decisiones bien pensadas y las acciones que buscan estabilidad a largo plazo.

Además, el Ki diario es 2, una energía vinculada con la cooperación, la paciencia y la construcción de vínculos sólidos.

El signo del día es la Cabra, mientras que el signo que entra en choque energético es el Búfalo, por lo que quienes pertenecen a ese animal del horóscopo chino podrían sentir mayor tensión o enfrentar algunos obstáculos durante la jornada.

Los signos con mayor afinidad este viernes

De acuerdo con el calendario, las energías del día benefician especialmente a quienes nacieron en los años de:

Tigre

Conejo

Caballo

Cabra

Mono

Chancho

Estos signos cuentan con una energía de mayor armonía para avanzar en proyectos personales, laborales o familiares.

Qué actividades son recomendables según el calendario chino

La tradición indica que este viernes es un día favorable para realizar acciones importantes que impliquen crecimiento o compromiso.

Entre las actividades más recomendadas se encuentran:

Casarse.

Orar o decretar objetivos.

Concebir un hijo.

Viajar.

Sembrar o iniciar nuevos proyectos.

Cimentar o comenzar una construcción.

Mudarse.

Hacer negocios.

Firmar contratos.

Promocionarse o lanzar una iniciativa profesional.

Para quienes siguen las enseñanzas del calendario chino, aprovechar este tipo de jornadas permite acompañar las decisiones importantes con una energía considerada más armónica y favorable.