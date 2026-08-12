Federal A: Deportivo Rincón igualó sin goles ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi

(Prensa Deportivo). El conjunto neuquino volverá a jugar el próximo domingo, visitando a San Martín de Mendoza.

No pudo seguir la buena racha para Deportivo Rincón, que esta tarde igualó sin goles ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, por una nueva fecha de la Reválida del Federal A.

El conjunto de Rincón de los Sauces, dirigido por Germán Noce, que venía de tres victorias consecutivas, al menos logró sumar en casa y seguir prendido en la pelea por avanzar de ronda e ir tras el segundo ascenso de la categoría.

En el primer tiempo, la visita tuvo mayor control del juego y las situaciones más claras de peligro. La primera, con un tiro al palo de Bassani, mientras que sobre el final, Campagnaro remató solo en el área chica y el balón se fue cerca del arco local.

Rincón, por su parte, generó una clara situación a través de Ezequiel Ávila, con un remate que pasó cerca del travesaño. En la siguiente jugada el arquero Fernández respondió y el juego continuó sin emociones.

En el complemento las cosas no cambiaron, Otamendi buscó sin éxito, mientras Rincón hizo lo necesario para mantener la valla en cero. Aún así, el local inquietó con dos jugadas de Frutos y Cruz, aunque ninguna resultó peligro real.

Con el empate, Rincón quedó en la cima de la Zona B de la reválida junto a Germinal con 7 puntos (resta el partido de San Martín de Mendoza). El equipo de Rawson goleó esta tarde a Santamarina de Tandil por 5 a 1.

La próxima presentación para Deportivo Rincón será en condición de visitante ante San Martín de Mendoza, el próximo domingo 17:30 hs.