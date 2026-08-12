Narcotest a los diputados de Neuquén: se aprobó el protocolo, ¿qué falta para que inicien los controles?

El bloque de izquierda fue el único que se opuso a la reglamentación. Habían votado en contra de la ley cuando se sancionó. Foto Emiliano Ortiz.

Los 35 diputados de Neuquén deberán someterse cada dos meses a «controles antidoping» sorpresivos y aleatorios dentro de la Legislatura. Será durante el período ordinario, cuando estén en sesión o comisión, y también podrán ser citados si se habilita el extraordinario.

La Cámara contratará excepcionalmente a un laboratorio para que realice los exámenes toxicólogicos en los cuatro meses que quedan del año. A partir de 2027 tendrá que llamar a licitación para la prestación del servicio.

La ley de narcotest abarca a los tres poderes del Estado y fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Si bien se sancionó hace casi ya un año, la Legislatura nunca implementó los controles obligatorios.

Zulma Reina, que ejerce la presidencia de la Cámara desde la destitución de Gloria Ruiz, adjudicó la demora en la aplicación a que ella no tenía la potestad para reglamentar la norma. Eso le valió un fuerte cruce con Claudio Domínguez (MPN), previo al receso invernal. «No hay excusas», le respondió el legislador.

El debate se trasladó a comisión y recién hoy la Legislatura aprobó un protocolo que indica cómo serán los testeos. La resolución obtuvo 30 votos positivos y sólo dos negativos.

El bloque del Frente Izquierda y Unidad se manifestó en contra, como ya había hecho con la ley. Julieta Ocampo afirmó que un legislador es bueno o malo en función de la orientación de sus decisiones políticas, y esto no se relaciona a eventuales problemas de consumo problemático de sustancias. César Parra Jara aseguró que la iniciativa era una «cortina de humo, un circo». «¿Qué aporta esto a la lucha contra el narcotráfico?», agregó.

Brenda Buchiniz, libertaria de Cumplir, se mostró satisfecha con la reglamentación, pero marcó que establece un estándar distinto al del Poder Ejecutivo. Si un funcionario sale sorteado tiene 24 horas para presentarse en el hospital y realizarse el control, en cambio a un diputado se le avisa y tiene que concurrir de inmediato. Pidió al ministerio de Salud que revise su protocolo para ajustarlo y no reproducir esta «disparidad».

El costo de los exámenes se descuenta de los haberes, en este caso la dieta. Las sustancias que se buscan son metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, entre otras.

Las personas pueden acceder a una contraprueba, en caso positivo, y si se confirma son pasibles de sanciones. El objetivo de la ley es fijar un requisito para la permanencia en el cargo y no prevé acompañamientos de salud específicos.