La carta astral de este jueves 26 de noviembre de 2026 invita a mirar hacia adelante, dejar atrás las preocupaciones y recuperar la confianza en los proyectos personales.

La temporada de Sagitario, signo de Fuego regido por Júpiter, se relaciona simbólicamente con la expansión, la libertad, el aprendizaje y la búsqueda de nuevas experiencias.

Carta astral de hoy: cómo influye la energía en los 12 signos del zodíaco

Aries: aprovechá tu entusiasmo para avanzar con aquello que venís postergando.

aprovechá tu entusiasmo para avanzar con aquello que venís postergando. Tauro: una nueva perspectiva podría ayudarte a resolver una preocupación.

una nueva perspectiva podría ayudarte a resolver una preocupación. Géminis: será importante escuchar antes de tomar decisiones.

será importante escuchar antes de tomar decisiones. Cáncer: priorizá tu bienestar emocional y respetá tus tiempos.

priorizá tu bienestar emocional y respetá tus tiempos. Leo: recuperá la confianza en tus capacidades y desplegá tu creatividad.

recuperá la confianza en tus capacidades y desplegá tu creatividad. Virgo: flexibilizá tus expectativas y permitite disfrutar del presente.

flexibilizá tus expectativas y permitite disfrutar del presente. Libra: una conversación puede ayudarte a encontrar el equilibrio.

una conversación puede ayudarte a encontrar el equilibrio. Escorpio: buen momento para cerrar etapas y renovar objetivos.

buen momento para cerrar etapas y renovar objetivos. Sagitario: tu temporada te invita a recuperar el protagonismo y proyectar nuevos desafíos.

tu temporada te invita a recuperar el protagonismo y proyectar nuevos desafíos. Capricornio: organizá tus prioridades sin exigirte más de lo necesario.

organizá tus prioridades sin exigirte más de lo necesario. Acuario: animate a explorar ideas diferentes y salir de la rutina.

animate a explorar ideas diferentes y salir de la rutina. Piscis: escuchá tu intuición, pero mantené los pies sobre la tierra.

El consejo astrológico para este jueves 26 de noviembre

La energía sagitariana invita a soltar aquello que limita el crecimiento personal y recuperar la ilusión por lo que está por venir.

Será una oportunidad para reflexionar sobre los objetivos pendientes antes de que termine noviembre y comenzar a proyectar el último mes del año con una actitud renovada.