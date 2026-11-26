El Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la EFTA -bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein- busca crear un mercado ampliado de casi 300 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.

Los ejes centrales del tratado se dividen en seis puntos:

– Apertura arancelaria asimétrica: cubre más del 97% del comercio entre ambos bloques. Los países de la EFTA eliminarán de forma inmediata los aranceles para todos los productos industriales y pesqueros provenientes del Mercosur. A cambio, el Mercosur desgravará sus aranceles de manera gradual en plazos de 4 a 15 años para proteger a los sectores industriales más sensibles (como maquinaria, autopartes y textiles).

– Cuotas para el agro y alimentos: dado que los países europeos protegen fuertemente su sector agrícola, el acceso para alimentos del Mercosur se canaliza mediante preferencias arancelarias y contingentes libres de arancel (cuotas). Se destacan cupos específicos otorgados por Suiza y Noruega para carne bovina, vino tinto, aceite de oliva, café y mate, entre otros productos agroindustriales.

– Inversiones y servicios: fija reglas de transparencia, seguridad jurídica y trato no discriminatorio para atraer inversiones directas y facilita el comercio de servicios empresariales, financieros, de telecomunicaciones y transporte. No incluye tribunales especiales de arbitraje inversor-Estado, sino un mecanismo de solución de controversias Estado-Estado.

– Propiedad intelectual: garantiza la protección de patentes e indicaciones geográficas (denominaciones de origen de productos regionales), pero explícitamente no exige ampliar los plazos o niveles de protección actuales de patentes farmacéuticas ni de variedades vegetales, resguardando el acceso a medicamentos y la salud pública.

– Compras públicas: permite que empresas de ambos bloques participen en licitaciones gubernamentales bajo reglas de transparencia y competencia. En el caso del Mercosur, el compromiso alcanza únicamente al nivel central de gobierno (excluyendo inicialmente a provincias y municipios).

– Entrada en vigor bilateral («par a par») y desarrollo sostenible: el tratado incluye capítulos con estándares ambientales y laborales (alineados con la OIT) y cláusulas de salvaguardia ante crisis sectoriales. Una característica operativa clave es que no exige que los ocho países ratifiquen al mismo tiempo: entra en vigencia de forma bilateral a los tres meses de que al menos un país del Mercosur y uno de la EFTA depositen su ratificación