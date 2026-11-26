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Diputados, en vivo: expectativa por el quórum para tratar el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central
Mientras el Senado busca avanzar con la reforma electoral -que incluye la suspensión de las PASO-, la Cámara baja apunta a debatir el Presupuesto 2027 junto a otros proyectos clave para el oficialismo. Sin embargo, a horas del inicio previsto para las 12, persisten las dudas sobre el quórum. En ese escenario, La Libertad Avanza intentará revertir el revés sufrido en la sesión fallida por la Ley Malvinas.
El Congreso tendrá una jornada agitada: a días de que finalice el periodo ordinario, ambas Cámaras debatirán en simultáneo temas clave para el Gobierno. Mientras el Senado apunta a avanzar con la reforma electoral -que incluye la suspensión de las PASO– y el proyecto contra la ludopatía; Diputados buscará aprobar el Presupuesto 2027, además de tratar la reforma del Banco Central y un acuerdo de libre comercio pendiente.
La sesión de la Cámara baja convocada para este 26 de noviembre comenzará a las 12:00, tras una reunión de Labor Parlamentaria a las 10:30 donde ser ordenarán las prioridades del temario. Tras el intento fallido de la semana pasada por tratar la Ley Malvinas, La Libertad Avanza necesita reunir a 129 legisladores en sus bancas para abrir el debate; de lo contrario, la jornada se caerá y los proyectos podrían pasar a sesiones extraordinarias.
Diputados, minuto a minuto
Los puntos claves del Acuerdo Mercosur – EFTA
Los ejes centrales del tratado se dividen en seis puntos:
– Apertura arancelaria asimétrica: cubre más del 97% del comercio entre ambos bloques. Los países de la EFTA eliminarán de forma inmediata los aranceles para todos los productos industriales y pesqueros provenientes del Mercosur. A cambio, el Mercosur desgravará sus aranceles de manera gradual en plazos de 4 a 15 años para proteger a los sectores industriales más sensibles (como maquinaria, autopartes y textiles).
– Cuotas para el agro y alimentos: dado que los países europeos protegen fuertemente su sector agrícola, el acceso para alimentos del Mercosur se canaliza mediante preferencias arancelarias y contingentes libres de arancel (cuotas). Se destacan cupos específicos otorgados por Suiza y Noruega para carne bovina, vino tinto, aceite de oliva, café y mate, entre otros productos agroindustriales.
– Inversiones y servicios: fija reglas de transparencia, seguridad jurídica y trato no discriminatorio para atraer inversiones directas y facilita el comercio de servicios empresariales, financieros, de telecomunicaciones y transporte. No incluye tribunales especiales de arbitraje inversor-Estado, sino un mecanismo de solución de controversias Estado-Estado.
– Propiedad intelectual: garantiza la protección de patentes e indicaciones geográficas (denominaciones de origen de productos regionales), pero explícitamente no exige ampliar los plazos o niveles de protección actuales de patentes farmacéuticas ni de variedades vegetales, resguardando el acceso a medicamentos y la salud pública.
– Compras públicas: permite que empresas de ambos bloques participen en licitaciones gubernamentales bajo reglas de transparencia y competencia. En el caso del Mercosur, el compromiso alcanza únicamente al nivel central de gobierno (excluyendo inicialmente a provincias y municipios).
– Entrada en vigor bilateral («par a par») y desarrollo sostenible: el tratado incluye capítulos con estándares ambientales y laborales (alineados con la OIT) y cláusulas de salvaguardia ante crisis sectoriales. Una característica operativa clave es que no exige que los ocho países ratifiquen al mismo tiempo: entra en vigencia de forma bilateral a los tres meses de que al menos un país del Mercosur y uno de la EFTA depositen su ratificación
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA)
El proyecto deroga el esquema vigente desde 2012 -que incluía el empleo y el desarrollo económico como objetivos- para devolverle a la entidad el mandato único de preservar el valor de la moneda, siguiendo el modelo peruano. Además, prohíbe taxativamente financiar al Tesoro nacional, provincias o municipios mediante adelantos transitorios o Letras Intransferibles, cortando así la emisión para cubrir el déficit fiscal.
Las modificaciones introducidas por la Cámara alta alteraron el régimen de autoridades: mientras el texto original exigía dos tercios de ambas Cámaras para remover directores y blindar su independencia, la versión definitiva establece que tanto las designaciones como los desplazamientos (por decreto del Ejecutivo) requerirán únicamente la mayoría absoluta del Senado (37 votos).
Con Javier Milei en Paraguay, Karina Milei sigue de cerca el debate por el Presupuesto
En el Palacio de López, el Presidente mantiene una reunión bilateral con su par paraguayo, Pedro Alliana, seguida de una mesa ampliada de ministros y un encuentro con empresarios. Su regreso al país está previsto para mañana, viernes 27 de noviembre, a las 9:00.
Las trabas en el «poroteo»
– Discapacidad y universidades: Reclamos para ampliar las partidas destinadas a políticas de discapacidad -clave para asegurar los votos del MID y de Unión por la Patria- y reforzar el financiamiento universitario ($7,3 billones en el dictamen frente a los $11 billones que exige el Consejo Interuniversitario Nacional).
– Fondos de la SIDE y Ciencia: Pedidos de espacios provinciales, como Argentina Federal, para recortar recursos de inteligencia y reasignarlos a Ciencia y Técnica.
– Reclamos territoriales y sectoriales: Exigencias de Provincias Unidas por el régimen de biocombustibles, las cajas previsionales locales, la deuda de coparticipación con CABA y el reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura.
Dudas por el quórum
Con una base oficialista que parte de unos 121 votos, la definición depende de los bloques aliados y provinciales: Provincias Unidas (18), Argentina Federal (9), Elijo Catamarca (3) y el MID (2, Oscar Zago y Eduardo Falcone).
Tres ejes principales del temario de hoy
– Presupuesto 2027: Es el plato fuerte de la jornada. El oficialismo busca darle media sanción tras la sesión caída de la semana pasada.
– Carta Orgánica del Banco Central: Se debatirán las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de reforma monetaria.
– Acuerdo Mercosur – EFTA: Se someterá a votación el pacto de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio.
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