Este jueves 26 de noviembre 2026, mientras el presidente Javier Milei desarrolla su agenda bilateral en Asunción, Paraguay, ambas cámaras del Congreso de la Nación sesionan en simultáneo sobre dos iniciativas centrales para la Casa Rosada: el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el Senado.

De acuerdo con la agenda oficial difundida por Presidencia de la Nación y el cronograma parlamentario de ambas Cámaras, según consignó también el portal Infobae, Javier Milei mantiene este mediodía en el Palacio de López una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Pedro Alliana, seguida por una mesa ampliada de ministros y un encuentro con empresarios, con regreso previsto a Buenos Aires para este viernes 27 de noviembre 2026 a las 9.

Ante la ausencia del mandatario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el seguimiento parlamentario y ultima el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

El rol de Karina Milei en el Congreso y la interna con Patricia Bullrich en el Senado

La decisión de Javier Milei de delegar la conducción política de las sesiones en Karina Milei repite un esquema utilizado en votaciones anteriores, durante sus viajes internacionales, aunque esta vez coincide con tensiones internas dentro del bloque oficialista en la Cámara alta.

El mismo mecanismo se aplicó en octubre 2026 durante el viaje presidencial a Estados Unidos, cuando la oposición no reunió quórum para rechazar el DNU 70/2023, y en la gira por España, además de septiembre 2025, cuando el Senado rechazó el veto a la emergencia en discapacidad mientras el mandatario visitaba Los Ángeles.

En la previa de la sesión del Senado, la titular del bloque oficialista y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, marcó matices respecto de la estrategia económica al sostener en una entrevista internacional que «no basta con decir que todo mejorará en 2028» porque existen elecciones intermedias, aunque desde el entorno presidencial descartaron versiones sobre su salida del espacio.

Qué proyectos debaten hoy Diputados y el Senado mientras Javier Milei está en Paraguay

La jornada legislativa de este jueves concentra los principales objetivos económicos y políticos del Poder Ejecutivo, antes del cierre del período ordinario, con dos frentes abiertos en paralelo: