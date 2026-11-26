Presupuesto 2027 y PASO: Karina Milei encabeza las negociaciones en el Congreso durante el viaje de Javier Milei
Con Javier Milei de visita oficial en Paraguay, Diputados y el Senado tratan el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO bajo la coordinación de Karina Milei.
Este jueves 26 de noviembre 2026, mientras el presidente Javier Milei desarrolla su agenda bilateral en Asunción, Paraguay, ambas cámaras del Congreso de la Nación sesionan en simultáneo sobre dos iniciativas centrales para la Casa Rosada: el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el Senado.
De acuerdo con la agenda oficial difundida por Presidencia de la Nación y el cronograma parlamentario de ambas Cámaras, según consignó también el portal Infobae, Javier Milei mantiene este mediodía en el Palacio de López una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Pedro Alliana, seguida por una mesa ampliada de ministros y un encuentro con empresarios, con regreso previsto a Buenos Aires para este viernes 27 de noviembre 2026 a las 9.
Ante la ausencia del mandatario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el seguimiento parlamentario y ultima el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.
El rol de Karina Milei en el Congreso y la interna con Patricia Bullrich en el Senado
La decisión de Javier Milei de delegar la conducción política de las sesiones en Karina Milei repite un esquema utilizado en votaciones anteriores, durante sus viajes internacionales, aunque esta vez coincide con tensiones internas dentro del bloque oficialista en la Cámara alta.
El mismo mecanismo se aplicó en octubre 2026 durante el viaje presidencial a Estados Unidos, cuando la oposición no reunió quórum para rechazar el DNU 70/2023, y en la gira por España, además de septiembre 2025, cuando el Senado rechazó el veto a la emergencia en discapacidad mientras el mandatario visitaba Los Ángeles.
En la previa de la sesión del Senado, la titular del bloque oficialista y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, marcó matices respecto de la estrategia económica al sostener en una entrevista internacional que «no basta con decir que todo mejorará en 2028» porque existen elecciones intermedias, aunque desde el entorno presidencial descartaron versiones sobre su salida del espacio.
Qué proyectos debaten hoy Diputados y el Senado mientras Javier Milei está en Paraguay
La jornada legislativa de este jueves concentra los principales objetivos económicos y políticos del Poder Ejecutivo, antes del cierre del período ordinario, con dos frentes abiertos en paralelo:
- Presupuesto 2027 en Diputados: la Cámara baja debate el proyecto de ley de gastos y recursos para el próximo ejercicio, una discusión clave tras la defensa del programa económico que realizó el ministro Luis Caputo y en medio de las negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas.
- Suspensión de las PASO en el Senado: la Cámara alta trata la reforma electoral impulsada por el oficialismo; desde la mesa política libertaria indicaron a Infobae que cuentan con entre 38 y 40 votos para aprobar la eliminación o suspensión de las primarias.
- Temario de sesiones extraordinarias: en paralelo a los debates en los recintos, Karina Milei y la cúpula de La Libertad Avanza definen el llamado formal a extraordinarias previsto para este viernes, que incluiría el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral, la Ley de Cabotaje, la regulación sobre ludopatía, la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Soberanía Nacional y pliegos judiciales, diplomáticos y militares.
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