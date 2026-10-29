Rating TV: MasterChef Celebrity no tuvo rival y aplastó a El Trece, ¿cuántos puntos le sacó?

MasterChef Celebrity volvió a demostrar su fortaleza en el rating de la televisión argentina. El reality gastronómico conducido por Wanda Nara se impuso nuevamente en el horario central de Telefe y consiguió una amplia ventaja sobre El Trece, su principal competidor.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo culinario logró superar por más de cinco puntos a la señal rival, consolidando su posición entre las propuestas más elegidas de la televisión abierta.

El resultado confirma el buen desempeño del formato, que combina desafíos gastronómicos, figuras conocidas y momentos de tensión frente al jurado.

Rating TV: MasterChef Celebrity volvió a ganarle a El Trece

La competencia por el público del horario central tuvo nuevamente a MasterChef Celebrity como protagonista. El programa de Telefe consiguió imponerse con comodidad y mantener una diferencia significativa frente a la programación de El Trece.

El reality viene sosteniendo buenos registros de audiencia durante las últimas semanas, especialmente en las galas que definen la continuidad de los participantes.

La combinación de desafíos cada vez más exigentes y las devoluciones del jurado se convirtió en uno de los principales atractivos del ciclo.

La ventaja de más de cinco puntos sobre El Trece representa una nueva victoria para Telefe en una de las franjas más competitivas de la televisión argentina.

El fenómeno MasterChef Celebrity: por qué sigue liderando el rating

El programa conducido por Wanda Nara encontró una fórmula que mantiene el interés del público: participantes famosos, pruebas de cocina que aumentan su dificultad y eliminaciones que generan expectativa.

El jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, tiene un papel central en cada emisión, especialmente cuando los concursantes deben demostrar cuánto aprendieron durante la competencia.

Las devoluciones, los errores inesperados y los momentos emotivos contribuyen a sostener el interés de los televidentes.

Cómo sigue la competencia en MasterChef Celebrity

El certamen atraviesa una etapa en la que los participantes deben demostrar mayor precisión y creatividad para continuar en carrera.

La reciente eliminación de Alejandro Lerner, después de un complicado desafío de pastelería, dejó en evidencia que ningún famoso tiene asegurada su permanencia.

Con nuevas pruebas por delante y la competencia cada vez más exigente, MasterChef Celebrity buscará mantener su liderazgo en el rating, mientras El Trece intenta reducir la diferencia en el horario central.