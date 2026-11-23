La carta astral de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, está marcada por el comienzo de la temporada de Sagitario, un período que en astrología se relaciona con la expansión, el optimismo y la necesidad de encontrar nuevos horizontes. Después de la intensidad emocional asociada con Escorpio, el Sol en Sagitario propone mirar hacia adelante y recuperar el entusiasmo.

Este lunes invita a revisar proyectos, tomar decisiones y abrirse a nuevas experiencias. Sin embargo, la energía sagitariana también puede favorecer la impulsividad, por lo que será importante encontrar un equilibrio entre el deseo de avanzar y la necesidad de actuar con prudencia.

Carta astral de hoy: qué significa la energía de Sagitario este lunes 23 de noviembre

El Sol transita por Sagitario, un signo de fuego regido por Júpiter que simboliza el crecimiento, la búsqueda de conocimiento y la libertad.

Desde la interpretación astrológica, esta etapa favorece las iniciativas personales, los aprendizajes y la planificación de objetivos para el cierre del año.

Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, podrían sentirse especialmente identificados con esta energía expansiva. Mientras tanto, los signos de tierra, agua y aire tendrán la oportunidad de aprovecharla desde sus propias características.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de noviembre: las predicciones para los 12 signos

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Amor: Una conversación pendiente puede ayudar a aclarar sentimientos y fortalecer una relación.

Trabajo: Es un buen momento para retomar proyectos que habían quedado postergados. La iniciativa será tu principal herramienta.

Consejo astral: Confiá en tus capacidades, pero evitá actuar por impulso.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Amor: La estabilidad emocional será una prioridad. Buscá espacios para compartir con quienes te brindan tranquilidad.

Trabajo: Podrían surgir oportunidades para reorganizar tus finanzas o mejorar tu planificación.

Consejo astral: No te resistas a los cambios que pueden ayudarte a crecer.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Amor: Los vínculos personales ocuparán un lugar importante. Es tiempo de escuchar y expresar lo que sentís.

Trabajo: Una propuesta o intercambio de ideas puede abrir nuevas posibilidades.

Consejo astral: Elegí cuidadosamente dónde poner tu energía.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Amor: Necesitarás encontrar un equilibrio entre tus emociones y las necesidades de los demás.

Trabajo: La organización será fundamental para comenzar la semana sin acumular tensiones.

Consejo astral: Priorizá tu bienestar y respetá tus tiempos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: La temporada de Sagitario puede despertar el entusiasmo y las ganas de compartir nuevas experiencias.

Trabajo: Tu creatividad será una herramienta importante para resolver situaciones pendientes.

Consejo astral: Animate a mostrar tus ideas sin buscar la aprobación de todos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: Los asuntos familiares y del hogar podrían requerir mayor atención.

Trabajo: Conviene revisar detalles antes de tomar decisiones importantes.

Consejo astral: No todo necesita estar bajo control para salir bien.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: La comunicación será clave para recuperar la armonía en tus relaciones.

Trabajo: Una conversación o contacto puede ayudarte a avanzar con un proyecto.

Consejo astral: Expresá tus ideas con claridad y evitá postergar decisiones.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: Después de semanas de introspección, comienza una etapa para recuperar la confianza y mirar hacia adelante.

Trabajo: Es un momento favorable para evaluar recursos, prioridades y objetivos económicos.

Consejo astral: Soltá aquello que ya cumplió su ciclo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: Con el Sol transitando por tu signo, se abre una etapa simbólica de renovación personal y entusiasmo.

Trabajo: Las nuevas ideas y los proyectos a futuro pueden convertirse en protagonistas.

Consejo astral: Aprovechá tu energía para comenzar algo que realmente te motive.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Amor: Podrías necesitar más tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos.

Trabajo: Es conveniente cerrar pendientes antes de asumir nuevas responsabilidades.

Consejo astral: Descansar también forma parte del progreso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Amor: Los encuentros sociales y las amistades pueden aportar nuevas perspectivas.

Trabajo: El trabajo en equipo y las propuestas innovadoras tendrán protagonismo.

Consejo astral: Rodeate de personas que acompañen tus proyectos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Amor: Será importante encontrar un equilibrio entre tus expectativas y la realidad.

Trabajo: Los objetivos profesionales podrían ocupar buena parte de tu atención.

Consejo astral: Escuchá tu intuición, pero acompañala con decisiones concretas.

Los signos con mayor impulso durante la temporada de Sagitario

En la interpretación astrológica de este período, Sagitario, Aries y Leo se destacan por su afinidad con la energía del fuego, asociada con la iniciativa, la confianza y la búsqueda de nuevas experiencias.

Géminis, Virgo y Piscis, por su parte, pueden encontrar en esta temporada una invitación a revisar prioridades y adaptarse a nuevas circunstancias.

La recomendación general para este lunes 23 de noviembre es aprovechar el entusiasmo para avanzar con proyectos personales, sin perder de vista la organización y el equilibrio emocional.