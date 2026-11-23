El horóscopo chino de este lunes 23 de noviembre de 2026 llega con una energía particular: el Metal Yin, bajo la influencia del Búfalo, que se convierte en el signo protagonista de la jornada. Según las recomendaciones del calendario oriental compartidas por Ludovica Squirru, será un día propicio para fortalecer los vínculos personales y realizar actividades cotidianas, aunque también habrá ciertas tareas que convendrá evitar.

La jornada estará regida por el número Ki 5, mientras que la Cabra será el signo que se encuentre en choque con la energía del día. Por otro lado, varios animales del zodíaco chino tendrán una mayor afinidad con las vibraciones de este lunes.

Horóscopo chino: cuáles son los signos con mayor afinidad este lunes 23 de noviembre

De acuerdo con las correspondencias del calendario chino, el Búfalo será el animal que marcará el ritmo de la jornada.

Los signos que presentan mayor concordancia y afinidad son:

Rata

Búfalo

Tigre

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Para estos animales, la energía del día se interpreta como favorable para compartir momentos con seres queridos, fortalecer relaciones y dedicarse a actividades que aporten tranquilidad.

En cambio, la Cabra será el signo en choque, por lo que, dentro de esta tradición astrológica, se recomienda actuar con mayor prudencia y evitar decisiones apresuradas.

Qué hacer hoy, según el horóscopo chino de Ludovica Squirru

Las recomendaciones para este lunes están especialmente relacionadas con el bienestar personal, los encuentros sociales y las actividades sencillas.

Entre las acciones consideradas favorables se destacan cortarse el pelo, hacer servicio social, visitar amigos o familiares y tejer.

Se trata de una jornada que invita a dedicar tiempo a los vínculos afectivos y a pequeñas tareas que permitan conectar con el presente.

Qué actividades conviene evitar este lunes 23 de noviembre

El calendario chino también identifica determinadas actividades que no estarían favorecidas por la energía del Metal Yin.

Entre ellas se encuentran:

Orar o decretar.

Instalar gas o electricidad.

Inaugurar espacios o negocios.

Casarse.

Viajar.

Mudarse.

Realizar excavaciones.

Estas indicaciones forman parte de las creencias tradicionales de la astrología china y no representan impedimentos reales para llevar adelante esas actividades.

Qué significa la energía del Metal Yin en el horóscopo chino

Dentro de la astrología oriental, el Metal Yin se asocia simbólicamente con la precisión, la sensibilidad, la observación y la búsqueda de equilibrio.

Combinada con la influencia del Búfalo, tradicionalmente relacionado con la paciencia, la perseverancia y la estabilidad, esta energía propone una jornada para avanzar con calma y prestar atención a los detalles.

La clave de este lunes 23 de noviembre será priorizar los vínculos personales, las actividades tranquilas y la organización, dejando para otro momento aquellas decisiones que no requieren una resolución inmediata.