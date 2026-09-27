«Cierres y reencuentros»: el horóscopo semanal de Jimena La Torre del 28 de septiembre al 4 de octubre

El impacto de los astros no da tregua. Tras los movimientos intensos del último plenilunio, Jimena La Torre dio a conocer sus pronósticos semanales para el período que va del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, poniendo el foco absoluto en los afectos, las cuentas pendientes y las decisiones de pareja.

Con la Luna creciente marcando el pulso de los próximos siete días, el cielo exige dejar atrás las especulaciones y los grises. Cada signo recibe una guía directa a través de los arcanos mayores del tarot, revelando si es momento de otorgar una segunda oportunidad o cortar por lo sano aquello que ya cumplió su ciclo.

El pronóstico signo por signo y las cartas del tarot