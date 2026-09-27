«Cierres y reencuentros»: el horóscopo semanal de Jimena La Torre del 28 de septiembre al 4 de octubre
La energía residual de la reciente Luna creciente impone definiciones drásticas en el plano sentimental. Las predicciones de la astróloga marcan una semana de balances obligados, donde el tarot exige poner límites, soltar pasados o jugarse por completo en los vínculos.
El impacto de los astros no da tregua. Tras los movimientos intensos del último plenilunio, Jimena La Torre dio a conocer sus pronósticos semanales para el período que va del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, poniendo el foco absoluto en los afectos, las cuentas pendientes y las decisiones de pareja.
Con la Luna creciente marcando el pulso de los próximos siete días, el cielo exige dejar atrás las especulaciones y los grises. Cada signo recibe una guía directa a través de los arcanos mayores del tarot, revelando si es momento de otorgar una segunda oportunidad o cortar por lo sano aquello que ya cumplió su ciclo.
El pronóstico signo por signo y las cartas del tarot
- Aries: La resaca lunar puede resucitar amores del pasado y reabrir emociones que dabas por extinguidas. Carta de la suerte: El Juicio. Escuchar antes de responder será vital para no tropezar dos veces con la misma piedra.
- Tauro: Tu magnetismo personal explota al máximo, permitiéndote manifestar afecto con absoluta seguridad. Carta de la suerte: El Emperador. Brindar protección y estabilidad a tu círculo íntimo consolidará los vínculos más valiosos.
- Géminis: Se destraba la palabra justa para expresar lo que sentís y lograr que te presten atención de verdad. Carta de la suerte: El Mago. Hablar desde las entrañas disipará dudas y afianzará esa relación clave.
- Cáncer: Las mareas emocionales suben de intensidad y amenazan con nublar tu juicio con sentimientos contradictorios. Carta de la suerte: La Sacerdotisa. Controlá los impulsos arrebatados para recuperar el eje y blindar tus relaciones.
- Leo: La necesidad de cuidar y proteger a los tuyos toma el centro absoluto de la escena. Carta de la suerte: El Sol. Compartir momentos de calidad en familia o en pareja devolverá la alegría y la paz a tu hogar.
- Virgo: El filtro se afina y el universo te ayuda a detectar quiénes apuestan a construir algo real a tu lado. Carta de la suerte: La Emperatriz. Proyectar a futuro cimentará bases inquebrantables en el amor.
- Libra: Jornada de definiciones afectivas que marcan finales inevitables y nuevos comienzos. Carta de la suerte: Los Enamorados. Elegir con bisturí a quién entregás tu energía te devolverá el control de tu vida amorosa.
- Escorpio: El romance se enciende y propicia momentos de dicha compartida sin filtros. Carta de la suerte: El Mundo. Permitite disfrutar sin sobreanalizar cada gesto para calibrar el verdadero peso de una relación que tenés enfrente.
- Sagitario: Ventana de aire fresco que renueva la alegría y baraja las cartas en el plano romántico. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. Entregate al curso natural de los acontecimientos para dar lugar a nuevos romances o inyectar pasión a tu pareja.
- Capricornio: Salen a la luz tironeos de poder y fricciones de territorio en tus vínculos más cercanos. Carta de la suerte: La Fuerza. Plantate con firmeza, poné límites tajantes y cortá de raíz lo tóxico para cuidar tu salud mental.
- Acuario: Ciclo de liberación definitiva de ataduras afectivas donde ya no te sentías libre. Carta de la suerte: La Estrella. Escuchá los consejos de tu entorno y pactá acuerdos maduros hacia un futuro equilibrado.
- Piscis: La confianza personal rebasa los límites y te permite dimensionar tu evolución en el plano sentimental. Carta de la suerte: El Papa. Valorá tus propias decisiones y seguí tu instinto para consolidar una etapa de plena madurez afectiva.
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