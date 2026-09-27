Detenidos en Reino Unido por «terrorismo» en base usada por Estados Unidos: «Querían causar grandes daños», sostuvo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo este domingo que las cinco personas detenidas por cargos relacionados con terrorismo en el Reino Unido tenían como objetivo causar daños significativos a la base británica que alberga tropas y aeronaves norteamericanas. Lo vincularon a la guerra con Irán.

«Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien», declaró Trump a periodistas al llegar a Chicago para un torneo de golf. «Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos».

Investigan atentado en base militar en Reino Unido: qué se sabe

La policía británica informó el domingo que cinco hombres arrestados en plena noche cerca de una base aérea utilizada por Estados Unidos durante su guerra contra Irán están detenidos bajo sospecha de preparar un acto terrorista que, al parecer, involucraba tres camiones.

La Policía Metropolitana de Londres, que lidera las investigaciones sobre posibles actividades terroristas, informó que la policía local recibió una llamada a las 00:45 horas relacionada con tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea de Fairford, una base de propiedad británica operada por Estados Unidos en virtud de un acuerdo que se remonta a la Guerra Fría.

El portaaviones Fairford ha sido utilizado por bombarderos estadounidenses para ataques estrictamente limitados contra Irán en virtud de un acuerdo con el ex primer ministro británico Keir Starmer, quien manifestó su oposición a la guerra después de que fuera iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Los cinco hombres fueron arrestados inicialmente bajo sospecha de haber cometido delitos tipificados en la Ley de Explosivos en la zona de Whelford, que linda con la base aérea de Fairford, donde se encuentran el cuartel general del Ala de Apoyo al Combate 501 y el Escuadrón de Base Aérea 420 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Imágenes aéreas de Sky News parecían mostrar un robot de desactivación de bombas moviéndose entre tres camiones blancos, reportó AP. Las puertas traseras de dos de los camiones estaban abiertas y se podían ver grandes objetos negros esparcidos por el suelo. El robot parecía estar intentando acceder al tercer camión.

La policía no dio detalles sobre la nacionalidad de los detenidos. Los sospechosos arrestados en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000 pueden permanecer detenidos hasta 14 días sin cargos, en comparación con el límite de 24 horas para las detenciones habituales, sin necesidad de solicitar una prórroga.

Según informó, se ha establecido un perímetro de seguridad de 400 metros alrededor de los tres vehículos sospechosos mientras el ejército realiza las inspecciones. Como medida de precaución, se ha evacuado a unas 85 familias durante estas inspecciones. Algunas han sido trasladadas a un centro recreativo cercano.

Según los términos acordados, el gobierno británico autorizó al ejército estadounidense a utilizar el Fairford para atacar emplazamientos de misiles iraníes. Su sucesor, Andy Burnham, está recibiendo información actualizada sobre la situación, según informó su oficina.

Irán ha afirmado que los bombarderos que despegan de la base se han utilizado para realizar ataques que van más allá de su cometido original, e indicó que una base utilizada para atacar su territorio es un objetivo legítimo.

Según funcionarios de seguridad británicos, grupos afines a Irán han estado detrás de una serie de intentos de incendio provocado y sabotaje en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía. Anteriormente, advirtieron que Teherán podría ampliar sus objetivos en el Reino Unido si continúan los conflictos en Medio Oriente.