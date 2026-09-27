El adiós a la Pulga terrenal: Luis Miguel Rodríguez tuvo su despedida en Tucumán

Rodeado de sus afectos y a estadio lleno. Así se despidió el crack que dejó una marca en el fútbol argentino. (Gentileza)

El José Fierro de Tucumán, donde hizo buena parte de sus genialidades, fue el escenario para el “último baile de la Pulga”. Luis Miguel Rodríguez le dijo adiós al fútbol y, sin dudas, dejó una marca imborrable en el fútbol argentino. Mientras Lionel Messi, la Pulga más famosa, prepara su adiós de la Selección Argentina, ésta, la versión más terrenal, aunque con un gran talento, tuvo el suyo, ante su gente y con los mismos colores.

La fiesta, XL, empezó el viernes, donde excompañeros, amigos e hinchas compartieron una cena show con el ídolo. El gran invitado fue el Chaqueño Palavecino y también estuvieron Gustavo Sapito Coleoni, su entrenador en Racing de Córdoba, y Juan Manuel Azconzábal, capitán del equipo que consiguió el ascenso en 2009 y técnico del Decano entre 2014 y 2016.

El último baile. Luis Miguel mostró todo su talento en el Monumental José Fierro. (Gentileza)

Los compañeros del ascenso que volvieron a reunirse

Javier Satanás Páez y Martín Vikingo Granero fueron algunos de los primeros integrantes de aquella camada en regresar para acompañar al Pulga. Los unió especialmente el recuerdo del 7 de junio de 2009, cuando el equipo dirigido por Héctor Chulo Rivoira goleó 4-1 a Talleres en Córdoba y selló el ascenso a Primera.

En el arco estuvieron Gustavo Pérez y Esteban Dei Rossi. La defensa contó con Pablo Cáceres, Martín Martos, Sebastián Longo y Páez. En el mediocampo aparecieron Nery Leyes, Leandro González, César Montiglio, Claudio Sarría, Diego Erroz y Granero. En ataque, entre otros, estuvieron Marcelo Zerrizuela y Juan Pablo Pereyra.

Los números de la Pulga en el Decano

A lo largo de sus distintos ciclos, superó los 350 partidos oficiales con el Decano y alcanzó los 130 goles, una cifra que lo ubicó como el segundo máximo goleador histórico de la institución, detrás de Santiago Negro Michal.

Ganó el torneo Argentino A 2007/08 y dos títulos de la Primera B Nacional, en las temporadas 2008/09 y 2015. También fue parte del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Copa Argentina 2016/17.

Fue goleador de la B Nacional en 2008/09 y 2013, además de terminar como máximo artillero de la Copa Sudamericana 2017. También disputó las Copas Libertadores 2017 y 2018 y quedó entre los 13 futbolistas de Atlético Tucumán que llegaron a vestir la camiseta de la Selección Argentina, convocado por Diego Armando Maradona.