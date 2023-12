Comenzó Mercurio retrógrado: qué es y hasta cuándo dura

Comenzó ayer el movimiento retrógrado de Mercurio que será hasta el 2 de enero de 2024. En este período se producen demoras en los temas cotidianos y las actividades se deben reprogramar y reencauzar.

De este modo atravesaremos un período complejo en el que debemos tener cuidado con los cambios imprevistos, alertan los astrólogos.

Mercurio retrógrado es un efecto óptico que observamos desde la Tierra. Cuando este planeta se aproxima a nuestra órbita, parece que invierte su movimiento, girando en dirección contraria a la habitual.

Los expertos consideran que su movimiento retrógrado debe ser tomado con cautela. Puede causar fallos tecnológicos, problemas en los viajes y, por lo general, hace que surjan malentendidos y dificultades en el cumplimiento de los objetivos.

Durante estos periodos, los astrólogos recomiendan no firmar contratos, no hacer planes que impliquen viajar y no tener primeras citas.

Durante este período Mercurio estará primero en el signo de Capricornio, luego estará en el signo de Sagitario.

Mercurio retrógrado: los efectos

Cuando Mercurio se pone retrógrado, cualquier circunstancia que comience en esos momentos podrá tener retrasos o no resultar como pensábamos en un principio.

Mercurio retrógrado es un muy buen momento para revisar, reordenar, recapitular lo que ya hemos hecho o terminar lo pendiente pero no para comenzar nada, ni hacer compras importantes, ni firmar acuerdos o contratos, recomiendan los especialistas.