Descubre qué le espera a tu signo según el horóscopo del 26 de marzo: amor, salud y riqueza

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La suerte te sigue siendo favorable y el arte de encandilar no te abandona. Lo más fácil para ti será contactarte con gente desconocida. Amor: El materialismo en un serio defecto a ser tratado en la pareja. Que tus sentimientos no se vean afectados por él. Riqueza: Estarás a un paso de poder cumplir con tus planes de avanzar en tus puestos laborales. Da ese último esfuerzo. Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. En cualquier inconveniente en el que sea usada, todo empeorará.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es un momento oportuno para que pongas un esfuerzo extra en el trabajo o estudio. Deja de lado las preocupaciones. Amor: Tensiones en la pareja. Para distenderlas trata de no discutir por cosas insignificantes y que lo llevan a nada. Riqueza: No es buen momento para tener esos gastos extra con los que contabas de antemano. Trata de postergarlos o tendrás problemas. Bienestar: Debes encontrar tiempo para descansar, ya que el exceso de actividades puede que no te trate muy bien. Relájate, debes aprender a ser más paciente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás varias oportunidades para hacer contactos de naturaleza política y social. Aprovéchalos que serán redituables. Amor: Período para conocer personas que tengan los mismos intereses que los tuyos. Será muy provechoso. Prueba con una App de citas. Riqueza: Se aproximan éxitos profesionales y mayores ganancias. Es recomendable que realices alguna nueva actividad. Bienestar: No es buen momento para dejar de realizar actividades físicas, ya que estas son las que te ayudan a mantener el estrés en un nivel óptimo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Toma una actitud más introvertida, así podrás alejarte de los problemas diarios que te preocupan. Piensa un poco más en ti. Amor: Grandes cantidades de inconvenientes pueden ser evitados si cambias la manera de abordar las discusiones. No te desesperes. Riqueza: Se despiertan en ti talentos ocultos. Confía en ti y valórate. Que es una muy buena oportunidad para sobresalir. Bienestar: Una serie de acontecimientos inesperados te harán reconocer el verdadero valor de las amistades. Trata de no estresarte.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tus habilidades organizativas y sentido común serán los que te guíen al éxito. Tu profesión mejorará sustancialmente. Amor: No dejes que un malentendido interfiera en tu relación, trata de aclarar las cosas y exprésate con serenidad y calma. Riqueza: Tu grave problema es que te falta concentración, entusiasmo, y disciplina, esto podrá causarte inconvenientes laborales. Bienestar: Es un momento en el cual debes tener sumo cuidado con las lesiones, ya que podrían dejarte fuera de tus actividades por un período prolongado.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: El buen humor de un amigo hará que hoy comiences el día diferente y con más ganas. La felicidad depende ti y de nadie más. Amor: Una llamada inesperada te dará la oportunidad para revivir una antigua llama, prepárate. Riqueza: Los asuntos comerciales marchan viento en popa. No es aconsejable realizar cambios profundos en este momento. Bienestar: Mientras más negativa la interpretación que le des a los acontecimientos, peor son tus esperanzas de superarlas con éxito.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La confianza en uno mismo es un bien muy preciado, aprende a confiar en ti y en las maneras que el universo te pone. Amor: No deseas mostrar tus afectos, vives con indolencia tus relaciones. Deja que sea el corazón y no la cabeza el que decida. Riqueza: Será un día en el que podrían surgir oportunidades. Permanece alerta para no dejarlas pasar de largo, pero no pidas dinero. Bienestar: Debes saber que cada uno hace lo que puede, que todos tenemos nuestros límites. No trates de exigirte más de la cuenta, repercutirá en tu salud.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Los astros jugarán a tu favor. Tendrás un día sumamente fructífero para tu crecimiento anímico, amoroso e intelectual. Amor: Discusiones esporádicas vivirás hoy junto a tu pareja. Simplemente parecerán sintonizar frecuencias diferentes. Paciencia. Riqueza: Debes estar atento a las oportunidades que surjan, aunque este no sea el mejor momento para iniciar proyectos ni asociaciones. Bienestar: Recuperarás la paz interior siempre que busques las respuestas dentro de ti. Tómate unos días para pensar y entrar en contacto con tus necesidades.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Conocerás a gente que te servirá de mucha ayuda en el futuro, y además serán excelentes amigos. Es un buen día. Amor: Hoy puede disminuir tu motivación erótica y eso te hará sentir desalentado. No temas, hay nuevas oportunidades aguardando. Riqueza: El dinero que prestaste en su momento te volverá. Todas tus buenas acciones hoy vuelven a ti como un regalo. Bienestar: Tu sugestión es muy alta, deberías tratar de calmarte y de no tomarte las cosas con desesperación. Deberás ponerte fuerte frente a los miedos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Aunque te gustaría estar un poco más tranquilo vas a tener que realizar muchas diligencias. Ármate de paciencia. Amor: Deberás mantenerte alerta y prestar mucha atención ante una posible decepción o mentira, que podría causarte mucho daño. Riqueza: Sabrás aprovechar cierta circunstancia que se presentará muy a tu favor, la cual te traerá buenos ingresos que no esperabas. Bienestar: Dentro de algunos meses, podrían presentarse viajes largos donde conocerás gente interesante.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Trata de hacer todo lo más rápido posible, pero ten cuidado de no cometer errores. Si lo haces bien disfrutarás de un buen momento. Amor: Mal momento para empezar una nueva relación de la cual no estás muy de acuerdo. Trata de revisar con atención que sucede. Riqueza: Avanzarías más en sus tareas laborales en el hogar que en la oficina. Pero podría distraerte de tus asuntos familiares. Bienestar: Llega un momento en que te debes replantear como estas viviendo y los errores que cometes. Aprende de ellos y aprovecha esta nueva oportunidad.