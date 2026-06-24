Dónde colocar el potus para atraer dinero en julio, según el Feng Shui

Dónde colocar el potus para atraer el dinero en julio, según el Feng Shui.

En el Feng Shui, la antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, el potus es una de las plantas más asociadas con la prosperidad y el crecimiento económico. Su expansión constante y sus hojas verdes simbolizan desarrollo, equilibrio y abundancia, por lo que se considera un “activador natural” del flujo energético del hogar.

Esta planta no solo se utiliza como elemento decorativo, sino también como un símbolo de estabilidad financiera y expansión personal. Según esta filosofía, ubicarla correctamente dentro de la casa puede ayudar a fortalecer la energía vinculada al dinero y a las oportunidades.

Además, se recomienda mantenerla siempre saludable, con hojas verdes y sin partes secas, ya que su estado refleja el nivel de energía que se busca potenciar.

Feng Shui y el simbolismo del potus

Dentro del Feng Shui, el potus representa la capacidad de crecimiento continuo. Por eso, se suele complementar con macetas de materiales naturales como cerámica o barro, que refuerzan la conexión con la tierra y la estabilidad.

Algunas prácticas también incorporan elementos simbólicos como monedas chinas o cintas rojas para potenciar la energía de la abundancia y la protección del hogar.

Los 4 mejores lugares para colocar el potus y atraer el dinero en julio

Zona de la riqueza (sureste del hogar)

Según el mapa Bagua, el sector sureste está directamente vinculado con la prosperidad. Colocar allí un potus ayuda a activar la energía financiera y favorecer el crecimiento económico.

Entrada principal de la casa

Es considerada la “boca del Chi”, el punto por donde ingresa la energía. Un potus en este sector atrae oportunidades y fortalece la vibración positiva relacionada con el dinero.

Área de trabajo o estudio

Ubicar la planta cerca del escritorio favorece la concentración, la creatividad y la apertura a nuevas oportunidades laborales o profesionales.

Living o sala de estar

Este espacio concentra la energía social del hogar. Un potus bien cuidado aquí contribuye a la armonía y al bienestar general, incluyendo el plano material.

Otros espacios recomendados

El potus también puede colocarse en oficinas para estimular la productividad, cerca de ventanas para mejorar la circulación energética o en estanterías altas, donde su crecimiento colgante simboliza expansión.

Mantener los ambientes ordenados, aprovechar la luz natural y elegir colores suaves son prácticas esenciales para favorecer la circulación del Chi. El equilibrio visual y la limpieza energética son considerados pilares para atraer bienestar y prosperidad.

En este marco, el potus se consolida como una de las plantas más elegidas para quienes buscan armonizar su hogar y activar la energía de la abundancia durante el mes de julio.