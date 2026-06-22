Rituales de la Noche de San Juan: cómo el fuego y el agua atraen abundancia este 23 de junio

La transición del 23 al 24 de junio marca una de las efemérides culturales y místicas más importantes del año. La Noche de San Juan representa un punto de encuentro histórico, donde confluyen antiguos ritos paganos de culto al sol y al solsticio con las solemnidades cristianas, que conmemoran el nacimiento de San Juan Bautista.

En esta víspera de rituales, la creencia popular sostiene que lo terrenal y lo celestial entran en un diálogo directo, abriendo una ventana propicia para la purificación personal. Las ceremonias tradicionales giran fundamentalmente en torno al agua y al fuego, considerados los elementos base para la vida, y se han transmitido de generación en generación como herramientas simbólicas para dejar atrás las cargas del pasado y sintonizar con la prosperidad.

Rituales en la Noche de San Juan: el paso a paso con monedas para atraer la abundancia

Dentro de las diversas prácticas esotéricas que se despliegan durante la Noche de San Juan, el rito de las monedas es uno de los más extendidos para fomentar la estabilidad financiera. La tradición consiste en utilizar una pieza de valor en circulación, o de tonalidad dorada, para simbolizar la riqueza.

Al llegar la medianoche del 23 de junio, la moneda debe colocarse a la intemperie —como en el alféizar de una ventana o en el techo— para recibir la carga energética de la luz lunar durante toda la madrugada.

Al amanecer del 24 de junio, el objeto se recoge y se guarda de forma permanente en la cartera o monedero, funcionando como un amuleto personal de abundancia que busca asegurar que el dinero fluya de manera constante a lo largo del año.

El fuego, el agua y otras alternativas de rituales en la Noche de San Juan para la fortuna

Además del clásico método de la luna, existen otras variantes populares orientadas a resguardar la economía del hogar en la Noche de San Juan. Una de las alternativas más sencillas es posicionar tres monedas detrás de la puerta principal de la vivienda, un acto que simboliza el bloqueo de las carencias y la bienvenida a la prosperidad.

Asimismo, se suele confeccionar la denominada «bolsita de la abundancia», introduciendo en un saco de tela de 20 centímetros un cascabel, billetes, imanes y monedas, sellando la abertura con hilo blanco.

Estos sutiles ajustes domésticos, complementados con el encendido de fogatas o el uso purificador del agua al comenzar el nuevo día, reflejan el deseo humano universal de renovación y resguardo ante la incertidumbre.